Deniz ekosisteminde besin zincirinin üst basamaklarında yer alan büyük avcı balıkların derisinde biriken yüksek cıva miktarı, insan sağlığı açısından nörolojik ve kardiyovasküler riskler barındırıyor. Uzmanlar ve mutfak şefleri, belirli türlerin derileriyle birlikte tüketilmesinin toksik ağır metal zehirlenmesine zemin hazırladığını belirtiyor.

DERİSİNDE AĞIR METAL BİRİKEN TÜRLER HANGİLERİ?

Restoran işletmecisi ve şef Ed Cotton'ın ve gıda uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre marlin, köpek balığı, kılıç balığı ve uskumru gibi büyük balıkların derisi yüksek düzeyde cıva içeriyor. Bu türlerin derileriyle tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, dış yüzeyinde diken ve sert yapılar barındıran vatoz gibi dip balıklarının derisinin de tüketime uygun olmadığı ifade ediliyor.

CIVA BESİN ZİNCİRİNDE NASIL METİLCIVAYA DÖNÜŞÜYOR?

Doğada yaygın bulunan inorganik cıva, su kaynaklarına ulaştığında kimyasal değişime uğrayarak son derece zehirli bir bileşik olan metilcivaya dönüşüyor. Bu madde önce fitoplanktonlara, ardından bu planktonlarla beslenen küçük balıklara geçiyor. Küçük balıkların avcı balıklar tarafından tüketilmesiyle birlikte cıva piramidin tepesine doğru katlanarak birikiyor. Biyolojik birikim süreci sonucunda büyük avcıların kas dokusunda ve bilhassa deri katmanında yüksek konsantrasyonda metilciva toplanıyor.

CIVA ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Vücutta biriken cıva; baş ağrısı, uzuvlarda titreme, dikkat dağınıklığı ve hafıza kaybı gibi nörolojik problemlerle ortaya çıkıyor. Cıvanın kalp ve damar sistemi üzerinde de kalıcı hasarlara yol açabileceği bildiriliyor. Söz konusu toksisite, özellikle anne karnındaki bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği için hamile kadınlar ve küçük çocuklar açısından hayati tehlike oluşturuyor. Sağlık uzmanları, bu gruptaki bireylerin balık tüketiminde seçici davranmasını öneriyor.

SOMON DERİSİ TÜKETİMİ GÜVENLİ Mİ?

Her balık türünün derisi aynı sağlık tehdidini taşımıyor. Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan somon balığının derisi, uygun pişirme teknikleri uygulandığında sağlıklı yağ ve protein kaynağı olarak güvenle tüketilebiliyor. Besin zincirinde düşük cıva tutulumuna sahip türler besleyici bir alternatif oluştururken, büyük avcı balıkların derisinden kesinlikle uzak durulması gerektiği hatırlatılıyor.