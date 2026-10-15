Birleşik Krallık Antarktika Miras Vakfı (UKAHT), Palmer Takımadaları'nda yer alan tarihi Port Lockroy üssünde görevlendirilmek üzere personel alımı başlattı. Kurum, beş ila altı aylık çalışma süresini kapsayan görev için aylık 1.700 ile 2.500 avro (yaklaşık 138 bin TL) arasında maaş ödeneceğini açıkladı.

EKİBİN ADADAKİ TEMEL GÖREVLERİ NELER OLACAK?

Ekibin sahadaki ana sorumluluğu, Goudier Adası'nda yaşayan papua pengueni kolonisinin üreme periyodunu aşama aşama kayıt altına almaktan oluşuyor. Kuşların rahatsız edilmemesi için ilk haftalarda kuluçka alanlarına sınırlı mesafeden yaklaşılıyor. Yuvaların büyük bölümünde yumurta tespit edildikten sonra ilk genel sayım gerçekleştiriliyor ve takip eden haftalarda civciv gelişimleri inceleniyor.

Dokuz alt bölgeye ayrılan adada her iki günde bir belirlenen referans koloni taranarak ada çapındaki genel sayım günleri planlanıyor. Tutanaklara göre 2024/25 döneminde 545 dolu yuvada 938 yumurta ve 694 civciv tespit edilirken, 2025/26 sezonunda ise 445 çift, 604 yumurta ve 876 civciv kayıt altına alındı.

TARİHİ ASKERİ ÜS VE PENGUEN POSTANESİ

Görev sahası olan Port Lockroy, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında "Tabarin Operasyonu" çerçevesinde kurulan eski bir İngiliz askeri üssü niteliği taşıyor. 1962 yılında askeri faaliyetlerin sona ermesiyle terk edilen tesis, restorasyon sürecinin ardından tescilli tarihi alan statüsü kazandı.

Günümüzde müze, hediyelik eşya mağazası ve "Penguen Postanesi" olarak hizmet veren üs, kasım ve mart ayları arasında yoğun gemi trafiğine sahne oluyor. Son raporda 140 keşif gemisiyle gelen 22 bin 577 turistin ağırlandığı ve sezon boyunca 80 bini aşkın kartpostalın damgalanarak sevk edildiği bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI VE MALİ İMKANLAR NELERİ KAPSIYOR?

Sözleşme kapsamında personele sunulan aylık 1.700 ila 2.500 avroluk maaşın yanı sıra konaklama, beslenme ve kutup koşullarına uygun giyim teçhizatı kurum tarafından temin ediliyor. Antarktika'daki fiili görev süresi yaklaşık beş ay olarak uygulanıyor.

Adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve mülakat sürecinin başladığı tarihte Birleşik Krallık sınırları içerisinde ikamet etmesi şart koşuluyor. Vakıf, Birleşik Krallık dışından yapılacak başvurularda seyahat giderlerini üstlenmiyor.

AKAN SU BULUNMAYAN ADADA ZORLU YAŞAM KOŞULLARI

İstasyon bünyesinde şebeke veya akan su altyapısı yer almıyor. İçme ve kullanım suyu, adaya yanaşan lojistik teknelerden 20 litrelik bidonlarla personel tarafından manuel olarak taşınıyor. Tüketimin sınırlı tutulduğu üste duş imkanı haftada bir kez veriliyor.

Şiddetli hava muhalefeti nedeniyle teknelerin yanaşamadığı dönemlerde duş periyotları daha da uzayabiliyor. Dondurucu soğuklar ve fiziksel iş yükü, istasyon personelinin karşılaşacağı zorlu rutinler arasında bulunuyor.

BİNLERCE BAŞVURU ALAN İZOLASYON GÖREVİ

Ağır iklim şartlarına ve kısıtlı yaşam imkanlarına rağmen dünyanın en izole çalışma alanlarından biri sayılan üs, her ilan döneminde küresel çapta geniş yankı uyandırıyor. UKAHT yetkilileri, zorlu fiziksel dayanıklılık gerektiren pozisyon için geçmiş yıllarda binlerce resmi müracaat aldıklarını belirtiyor.