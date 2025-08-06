Hafıza, yalnızca alışveriş listelerini veya önemli tarihleri akılda tutmak değil, aynı zamanda kimliğimizi şekillendiren, kararlarımızı etkileyen ve öğrenme yeteneğimizi belirleyen temel bir bilişsel işlevdir. Peki, hafızanızın ortalamanın üzerinde olup olmadığını hiç merak ettiniz mi?

Aşağıda, nöropsikolojide kullanılan bilimsel değerlendirmelerden esinlenerek hazırlanmış 10 soruluk bir test sunulmaktadır. Bu basit testle hafızanızın farklı yönlerini sınayabilir ve performansınız hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

1. Kısa Süreli Bellek:

Ekranda 5 saniye boyunca gösterilen 8 rakamdan oluşan bir diziyi (örneğin; 7-1-5-9-3-8-2-6) hatasız tekrarlayabilir misiniz?

2. Epizodik Bellek:

Tam 7 gün önce, bu saatlerde ne yapıyordunuz? O anı detaylarıyla hatırlamaya çalışın.

3. Anlamsal Bellek:

Kırgızistan, Togo ve Slovenya'nın başkentlerini sayabilir misiniz?

4. Gecikmeli Hatırlama:

Size bir kez okunan 15 kelimelik bir listeyi dinledikten 10 dakika sonra en az kaç tanesini hatırlayabilirsiniz?

5. İşleyen Bellek:

Şu matematiksel işlemi takvim veya hesap makinesi kullanmadan, tamamen zihninizden çözebilir misiniz?

6 + 3 × 2 – 5 ÷ 5 + 7 = ?

6. Yakın Geçmiş:

Bu sabah tanıştığınız veya konuştuğunuz ilk kişinin adını hatırlıyor musunuz?

7. Geleceğe Yönelik Bellek:

Takviminize veya notlarınıza bakmadan, yarın için planladığınız en önemli üç görevi sayabilir misiniz?

8. Sıralı Bellek:

Yılın aylarını (Aralık, Kasım, Ekim...) şeklinde geriye doğru 10 saniyeden daha kısa bir sürede sayabilir misiniz?

9. Uzun Süreli Bellek:

Artık aktif olarak kullanmadığınız veya aramadığınız eski bir arkadaşınıza veya akrabanıza ait en az üç telefon numarasını ezberden söyleyebilir misiniz?

10. Görsel-Mekansal Bellek:

Evinizi gözünüzde canlandırın. Her odada bulunan (örneğin; oturma odası, mutfak, yatak odası) size özel üç nesnenin adını sayabilir misiniz?

Sonuçlar ne anlama geliyor?

Bu test, hafızanızı ölçmek için bir gösterge sunar. Metni hazırlayan uzmanlara göre sonuçları şu şekilde yorumlayabilirsiniz:

Eğer bu zihinsel testlerin çoğunu başarıyla geçtiyseniz, hafıza becerilerinizin genel nüfusun ortalamasının üzerinde olması muhtemeldir.

Eğer 8 veya daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, hafızanızın genel nüfusun en güçlü %20'lik diliminde yer aldığı tahmin edilebilir.

Önemli not: Unutmayın, bu test bilimsel değerlendirmelerden esinlenmiş olsa da eğlenceli bir kişisel değerlendirme aracıdır ve profesyonel bir nöropsikolojik testin yerini tutmaz. Hafıza performansınızla ilgili ciddi endişeleriniz varsa, bir uzmana danışmanız en doğrusu olacaktır.