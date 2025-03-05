ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan First Landing Eyalet Parkı, nefes kesen manzaralarıyla ünlüdür. Parkta, Louisiana selvisi olarak bilinen kel selvi ağaçlarının bulunduğu bir bataklık yer almaktadır. Bu etkileyici ağaçlar, sonbaharda yapraklarını dökerken, bataklığın yapısını değiştiren ayrışma süreciyle birlikte suda gökkuşağı renklerinin oluşmasına neden olan doğal bir olayı başlatır.

lenergeek'in haberine göre görsel olarak son derece etkileyici olan bu sahne, aynı zamanda oldukça kırılgandır. Hafif bir rüzgar esintisi ya da küçük bir türbülans, bu ışıltılı renklerin kaybolmasına yol açabilir. Bu bataklıkta, bu olgu kırk yılda yalnızca on kez gözlemlenmiştir.

Bu yağ, gökkuşağı renklerinin oluşumunda büyük rol oynar

Bu büyüleyici ışık oyununun ortaya çıkabilmesi için birkaç koşulun bir araya gelmesi gerekir. İlk olarak, Louisiana selvi ağaçlarının varlığı gereklidir. Sonbaharda, bataklık suyunda dökülen yapraklar parçalanarak yüzeyde ince bir yağ tabakası bırakır. İşte bu yağ, gökkuşağı renklerinin oluşumunda büyük rol oynar.

Kışın, güneşin bu yağlı tabakaya belirli bir açıyla vurması -genellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında- renkli tonların ortaya çıkmasına neden olan yansımalara yol açar. Ancak, bu ideal koşullar her yıl oluşmadığı için her görünüm daha da değerli hale gelir.

First Landing Eyalet Parkı'ndaki bu eşsiz manzara, benzer selvi ağaçlarının Fransa gibi diğer bölgelerde bulunmasına rağmen, dünya üzerinde başka hiçbir yerde bu kadar etkileyici bir şekilde görülmemektedir.