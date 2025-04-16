Bağlar Belediyesi mali kriz nedeniyle belediye eş başkanları ve yardımcılarının maaş ve ödenek, meclis üyelerinin de huzur haklarını almayacağını duyurdu. Belediye çalışanların maaşlarında da yüzde 25 ücret kesintisi uygulandı.

2019 yılında HDP adayının daha yüksek oy almasına karşın AKP'li adaya mazbata verildiği Bağlar Belediyesi'nde beş yılık dönemde kadrosuna iki katına çıkardı.

DEM Parti Eş Başkanları, AKP döneminde SGK ve vergi borçlarının biriktirildiğini ve belediyenin borç batağı içinde olduğunu açıkladı.

İller Bankası'ndan gelen ödeneğin bu ay personel maaşlarını ödemeye yetmediğini belirten belediye şu açıklamayı yaptı:

-Bugün belediyemizde ikramiyeler ilave sosyal yardım ödemeleri ve mesai hariç Nisan ayı ortalama ücreti 49,560,00 TL’dir. 6 ayda bir enflasyon farkı garantisi vardır. 40 gün ilave tediye, yakacak, 1 Mayıs, giyecek ve dini bayram ödemeleri ayrıca enflasyona karşı güncellenecek şekilde garanti altına alınmıştır. Sosyal haklara tekabül eden toplam ücretlerimiz 3 aylık net maaşa tekabül etmektedir.

-Evet emekçilerimize ne kadarını versek azdır! Lakin buradan değerli halkımıza ve emekçilerimize bu ay ki gelir ve gider tablomuzu paylaşarak bu durumun bizi ne kadar zorladığını baş edilmesi mümkün olmayacak bir tablo yarattığını ortaya koyalım.

"MAAŞLARI ÖDEMEYE DAHİ YETMİYOR"

-Bu ay iller bankasından gelen gelir bırakalım vergi ödemeyi, net maaşlarımızı ödemeye dahi yetmemektedir. Ve net açık 75.390.830 TL olmuştur. Bu itibarla 12 aylık gelir gider tablosu ekte verilmiştir.

-Personeli sayısında ciddi düşüş var.

EŞ BAŞKANLAR VE MECLİS ÜYELERİ MAAŞ ALMAYACAK

Bu zorlu süreçte, belediye eş başkanlarımız ve yardımcıları maaş ve ödenek, meclis üyelerimiz huzur haklarını almayarak yükü omuzluyoruz. Emekçi arkadaşlarımıza yük olan her yük, önce bizim omuzlarımızdadır. Kaynaklarımız kısıtlı, ama irademiz sağlamdır. Bu tabloyu biz yaratmadık ama bu tabloyu biz değiştireceğiz.

Emekçi kardeşlerimizin memur, işçi ve şirket personeli dahil maaşlarından yüzde 25 kesinti uygulamak zorunda kalıyoruz. İlave kaynak gelişmedikçe sosyal haklara ilişkin ödemelerini ödeyemiyoruz.

Değerli halkımız değerli emekçi arkadaşlarımız bugün dayanışma zamanı, bugün omuz omuza durma zamanı. Hep birlikte, bu düzenin enkazını kaldıracak, halkçı belediyeciliği yeniden kuracağız. Halkın olanı halka geri kazandıracağız. Belediyemizin tüm imkânlarını halk için, emek için, seferber edeceğiz. Şeffaf olacağız, hesap vereceğiz ve asla susmayacağız.

İçinde bulunduğumuz bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inancımız tamdır. Belediyemizin mali disiplinini yeniden sağlayarak hem çalışanlarımızın hakkını zamanında ödeyen, hem de halkımıza layıkıyla hizmet eden bir yapıya kavuşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.