Kadınların iş hayatında, kamuda ve yönetici pozisyonunda daha fazla yer alması için yıllardır çağrılar yapılırken, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kadrosunda kadınlara tek bir koltuk vermedi.

Belediyenin üst yönetim kademesi, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay dahil 33 erkek tarafından dolduruldu. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Latif Erdoğan’ın aynı zamanda İtfaiye Dairesi Başkanlığını da yürütmesi nedeniyle 33 koltukta 32 farklı erkek yönetici bulunuyor.

KADIN HİZMETİNE ERKEK

Kadınlar alt yönetim kademelerinde de sınırlı temsil edildi. Belediyenin kurumsal yapısında yer alan 91 şube müdürlüğünde yalnızca 9 kadın müdür tespit edildi. Böylece kadınların şube müdürlüklerindeki oranı yaklaşık yüzde 10’da kaldı.

Kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerden sorumlu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevinde de erkek yönetici Yasin Remzi Öztoklu bulunuyor. Müdürlüğün görevleri arasında kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismarın önlenmesine yönelik çalışmalar yer alıyor.