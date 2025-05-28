Gün boyu süren halsizlik, işe karşı ilgisizlik, sık hastalanma ve uyku problemleri... İlk bakışta basit yorgunluk gibi görünen bu belirtiler, aslında derin bir ruhsal sorunun sinyali olabilir. Psikologlar, bu tabloyu yaşayan bireylerin çoğu zaman belirtileri görmezden geldiğini vurguluyor.

SADECE ÇALIŞANLARI DEĞİL, HERKESİ ETKİLİYOR

Tükenmişlik sendromu genellikle yoğun çalışma temposuna sahip beyaz yakalılarla ilişkilendirilse de, son yıllarda ev kadınları, öğrenciler ve bakım veren bireylerde de sıkça görülmeye başlandı. Uzmanlar, bu durumun sadece işle sınırlı olmadığını, yaşamın farklı alanlarında da ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

EN BELİRGİN BELİRTİLER NELER?

* Sürekli yorgunluk ve isteksizlik

* Konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık

* Fiziksel şikayetlerde artış (baş ağrısı, mide problemleri)

* İşe, insanlara ya da hayata karşı ilgisizlik

* Duygusal patlamalar, ağlama krizleri

* Sosyal çevreden uzaklaşma

Tükenmişlik sendromunun zamanla depresyona dönüşebileceği uyarısında bulunan psikologlar, bu belirtilerin birkaç haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğini belirtiyor.

PEKİ NE YAPMALI?

Tükenmişliğin tedavisinde ilk adım, farkındalık ve kabul. Ardından gelen mola, destek ve sağlıklı alışkanlıklarla yeniden denge kurulabiliyor. Uzmanlar, dinlenmenin, sınır koymanın, sosyal destek almanın ve gerekiyorsa terapi sürecine girmenin iyileştirici etkisine dikkat çekiyor.