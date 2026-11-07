TV’DEN ÖĞRENDİM

AFYONKARAHİSAR katliamında öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir, memleketi Antalya’da toprağa verildi. Kızının ölüm haberini televizyondan öğrendiğini söyleyen anne Hayrunissa Demir, “Bu benim kızım mı Müdür bey diye sordum. Sena’nın ufak bir kazaya karıştığını söyledi. TV’de öldürme vakasını görmüştüm. İçime ateş düştü” dedi.

ANISINA DERS VERECEĞİM

KIZININ idealist bir öğretmen olduğunu belirten Demir, köy çocuklarının ufkunu açmak için çalıştığını söyledi.

“Onun anısına eğitim alamayan çocuklara ders vermeye devam edeceğim” diyen anne, cenazede gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demir’in naaşı Kurşunlu Mezarlığı’na toprağa verildi.

Biçerdöver için katliam yaptı

“Tarım makinası aldım, yandı. Kalan borcum için tartıştığım adamı ve yanındaki iki kişiyi öldürdüm Tanımadığım 5 kişiyi araçlarını almak için vurdum”

AFYONKARAHİSAR’da 8 kişiyi öldüren cani Arif Sefa Özdemir, ilk ifadesinde katliamın perde arkasını anlattı. İzmir’de çiftçilik yapan Özdemir, Afyonkarahisar’daki Ahmet Uzel’den 40 bin Euro’ya biçerdöver satın aldı. Ancak bir süre sonra araç arızalanarak yandı. Bunun üzerine kalan 11 bin Euro borcun düşürülmesini istedi. Ancak Ahmet Uzel kabul etmedi ve telefonda küfürleşme yaşandı.

Bunun üzerine İzmir’den yola çıkan Özdemir, Afyonkarahis ar’da buluştuğu Ahmet Uzel ve yanındaki Numan-Bekir Toprak kardeşleri öldürdü. Kaçarken de arabalarını gasp etmek istediği 5 kişiyi daha öldürdü.

Eskişehir Seyitgazi’de yakalandı. Cani yaptığı katliamı soğukkanlılıkla anlattı.

‘ÖLDÜRMEYE GİTTİM’

- Sabah saatlerinden itibaren yoğun alkol aldım; tüfeğimi ve fişek dolu kovayı aracıma koyarak, Ahmet Uzel ile buluşmaya gittim.

- Telefonda tartışmamızın ardından kararlıydım, kafalarına nişan alarak öldürdüm.

- Kaçış güzergâhında araç değiştirmek için önünü kestiğim araçtaki Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş’u, direndikleri için öldürüp araçlarını aldım.

- Gasp ettiğim araçla ilerlerken sürtüştüğüm ve polisi arayacağını söyleyen sürücü İsmail Şen’i başından vurdum, ardından Selimiye mevkiinde beni sıkıştırdığını öne sürdüğüm bir TIR’a ateş açtım.

- Şehir merkezinde aracını vermeyen Sevgi Polatlı’yı başından vurdum.

‘GERİ SAYIM YAPTIM’

- Aracını gasp etmek istediğim siyah otomobilden inmeyen iki kadına önce 10’dan, sonra 5’ten geriye sayarak süre verdim; inmediklerini görünce ikisini de vurarak öldürdüm. (öğretmenlerden sözediyor).

- Tüfeğin büyük olması nedeniyle girdiğim köylerde muhtarların evini bularak kendimi ‘MİT personeli’ ve ‘Ankara’dan denetleme görevlisi’ olarak tanıttım.

- Gasp ettiğim araç çamura saplanınca yaya kaçmaya çalıştım, düşerek yakalandım. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmediğim için çok pişmanım.

Geride bir yetim bıraktı

BİR çocuk annesi Hilal Mete (31) öğretmenin, annesi vefat edince 2 yıl önce kente tayinini aldırdığı öğrenildi. Türk bayrağına sarılı cenazesi, kent merkezindeki Paşa Camisi’ne getirildi. Eşi Şahin Mete ve yakınları, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

‘Ben MİT’çiyim’ diye tehdit etmiş

SERİ katil Arif Sefa Özdemir’in, Eskişehir Seyitgazi’de Talha Gökgöz’e ait otomobili kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp silah zoruyla gasp ettiği ortaya çıktı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gökgöz, katilin tüfek doğrultarak telefonlarını aldığını ve arkadaşına zarar gelmemesi için anahtarı vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Araç içinde alkol gördüğünü söyleyen Tokgöz, bunu sorduğunda katilin “Fazla kurcalama” cevabı verdiğini belirtti.