Teknoloji dünyası, eşine az rastlanır bir lüks tüketim örneğine ev sahipliği yapıyor. Grafik işlemci birimi (GPU) pazarının en güçlü modellerinden biri olan ekran kartı, üzerine işlenen yaklaşık 5 kilogramlık altın kaplama ile sıradan bir donanım bileşeni olmaktan çıkıp bir yatırım aracına dönüştü.

EKRAN KARTININ PİYASA DEĞERİ DOĞRUDAN ARTIYOR

Normal şartlarda teknolojik ürünlerin fiyatları, yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle zaman içinde düşüş gösterirken, 5 kilogram 18 ayar altın içeren bu özel modelde tam tersi bir tablo yaşanıyor. Altın fiyatlarındaki küresel artış, ekran kartının piyasa değerini doğrudan yukarı çekiyor. Son verilere göre kartın toplam değeri yaklaşık 36,6 milyon TL seviyesine ulaşırken, sadece altın fiyatındaki yükselişten kaynaklı değer artışının 12,8 milyon TL’yi aştığı belirtiliyor.

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA

NVIDIA'nın üst segment modelleri temel alınarak hazırlanan bu özel seri, teknik özelliklerinden ziyade taşıdığı değerli maden miktarıyla dikkat çekiyor. ASUS'un daha önce tanıttığı ve yalnızca 6,5 gram altın içeren modellerinin aksine, bu "Real Gold Edition" sürümünde kullanılan altın miktarı kartı dünyanın en pahalı bilgisayar parçalarından biri.

KOLEKSİYON PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

5 kilogramlık toplam ağırlığıyla standart anakart yuvaları için ciddi bir risk teşkil eden bu donanımın, çalıştırılmasından ziyade bir koleksiyon parçası veya finansal varlık olarak saklanması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, bu ürünün teknoloji dünyası ile mücevherat sektörünün kesiştiği uç bir örnek olduğunu vurguluyor.