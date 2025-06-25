Ticaret Bakanlığı’na bağlı Türk Eximbank, kira için kesenin ağzını açtı. İhracatçıya destek olarak ülkeye döviz girmesine yardımcı olmak için kurulan Eximbank’ın Genel Müdürlük binası Ankara’dan İstanbul Finans Merkezi’ne taşındı ve Ümraniye’de devasa bir bina kiralandı. Eximbank bu taşınmayı, “Hayallerimizi ileriye taşıdık. Yeni yerimizde yeni hedeflere doğru” diyerek duyurdu. Binanın kirası ise dudak uçuklattı.

18 AYDA 75.3 MİLYON TL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın Eximbank Genel Müdürlüğü binasının kirasına ilişkin sorusunu yanıtladı. 2024 yılında binanın aylık kirası 3.6 milyon TL, 2025’de ise 5.3 milyon TL oldu. Binanın kirası için 2024 yılından bu yana yani 18 ayda 75 milyon 366 bin 54 TL ödendiği açığa çıktı. 2025’in ilk altı ayında banka kirası olarak 31 milyon 596 bin 510 TL ödendi.

Tasarruf paketi yalan oldu

İktidarın ‘tasarruf’ paketlerinin göz boyamadan ibaret olduğunu belirten CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bakanlıklara bağlı kurumlar, milyonlarca liralık kiraları tasarruf tedbirlerini gözardı ederek, ödemeye devam ediyor” dedi.