Japonya'nın Osaka kentinde bulunan 16 katlı Gate Tower Building, ortasından gerçek bir otoyolun geçmesiyle dünyanın en sıra dışı mimari yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu benzersiz yapı, 1980'li yıllarda arazi sahipleri ile yerel hükümet arasında yaşanan bir mülkiyet anlaşmazlığı sonucunda ortaya çıktı.

Arazi sahipleri bölgeye bina inşa etmek isterken, hükümetin aynı noktadan Hanshin Otoyolu'nu geçirmeyi planlaması tarafları karşı karşıya getirdi. Beş yıl süren müzakerelerin ardından ne binadan ne de otoyol projesinden vazgeçildi ve çözüm olarak yolun binanın içinden geçirilmesine karar verildi.

MÜLK SAHİBİNE KİRA ÖDÜYORLAR

Mühendislik açısından titizlikle planlanan bu yapıda otoyol, binanın 5, 6 ve 7. katlarını tamamen kaplıyor. Binadaki asansörler bu katlarda durmayıp doğrudan 8. kata çıkarken, yolun yapıya fiziksel bir teması bulunmuyor. Otoyol aslında binanın içinden geçen bağımsız bir köprü sistemi üzerine inşa edildiği için binada çalışanlar trafik sarsıntısından etkilenmiyor. Ayrıca ileri düzeyde ses yalıtımı sayesinde gürültü kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Otoyolu işleten şirket, binanın içinden geçtiği bu katlar için mülk sahibine düzenli olarak kira ödemeye devam ediyor.