Havaların ısınmasıyla birlikte sosyal medyada endişe dolu bir dizi ihbar yükselmeye başladı: "Balkondaki saksının içindeydi", "Sineklik kapısına yapışmıştı", "Yılın bu zamanlarında evimizin çevresinde çok sık görmeye başladık..." İnsanların yaşam alanlarına kadar sızan ve gizemli siyah gövdesiyle dikkat çeken bu canlının gerçek kimliği ortaya çıktı: Yokozuna Suikastçı Böceği (Zelus renardii / Reduviidae).

Kendisinden küçük böcekler ve örümceklerle beslenen bu yırtıcı tür, insanları sokabildiği için uzmanlar tarafından acil uyarı koduyla takip ediliyor.

"Omuzuma iğne yapılmış gibi hissettim"

Bu böcek, tahtakurusu ve yarım kanatlılar (Hemiptera) takımına ait olup yaklaşık 16-24 mm uzunluğunda, yani kendi sınıfına göre oldukça büyük bir gövdeye sahiptir. Parlak ve pürüzsüz simsiyah bir zırhla kaplı olan gövdesi dikkat çekicidir. Karnının yan kısımlarında ise belirgin siyah-beyaz şeritler bulunur. Genellikle ağaç gövdelerinde yaşamını sürdürse de kentsel alanlara kolayca yayılabilmekte, evlerin bahçelerinde ve balkonlarda da görülebilmektedir.

Sosyal medyada bu böceğin saldırısına uğrayan bir mağdur yaşadığı şoku şu sözlerle anlatıyor:

"Omuzumda aniden tıbbi bir iğne yapılmış gibi keskin, yakıcı bir ağrı hissettim. Arkama baktığımda bu siyah böceği gördüm. Araştırınca adının 'Yokozuna Suikastçısı' olduğunu öğrendim."

Acısı saatlerce sürüyor

Ünlü koruyucu ve ilaç üreticisi Earth Pharmaceutical'ın resmi verilerine göre; bu böceğin ısırığı deride keskin, yakıcı bir acıya yol açıyor. Isırılan bölgede hızla şiddetli kızarıklık, su toplama ve şişlik meydana gelebiliyor.

Doğal avcı ama insan için tehdit

Etçil bir tür olan Yokozuna, doğada tırtılları ve örümcekleri avlayarak, onların içine iğnesini sokup vücut sıvılarını emerek besleniyor.

Uzmanlar, havaların sıcak gittiği bu dönemlerde açık havada, parklarda veya balkonlarda otururken dikkatli olunmasını; böceğin görülmesi halinde çıplak elle kesinlikle müdahale edilmemesini önemle tavsiye ediyor.