Portsmouth Üniversitesi araştırmacıları, Amazon ormanlarında yaşayan Amondawa halkının zamanı sayılar, takvimler veya saatler olmadan tanımladığını ortaya çıkardı. Dil yapısında "hafta", "ay" veya "yıl" gibi soyut zaman birimleri bulunmayan kabile, zamanın akışını tamamen doğadaki değişimler ve toplumsal olaylar üzerinden hesaplıyor.

TAKVİM OLMADAN ZAMANI NASIL HESAPLIYORLAR?

Amondawa halkı, zamanı ölçmek için takvimler veya sayılar yerine gündüz-gece döngüsünü, yağmurlu ve kurak mevsimleri temel alıyor. Olayların sırasını ve neden-sonuç ilişkilerini tamamen kavrayan kabile üyeleri, geçmiş ve gelecek kavramlarını "arkada" veya "ileride" gibi mekânsal sözcüklerle de tanımlamıyor.

Kabilede kişilerin kaç yaşında olduğunu belirten rakamsal bir sistem kullanılmıyor. Yaş hesabı yerine bireyler hayatlarının farklı evrelerine geçtikçe isim değiştiriyor. Örneğin, ailede yeni bir bebek dünyaya geldiğinde büyük çocuk eski ismini bırakarak hayatının bir sonraki aşamasını temsil eden yeni bir isim alıyor.

BİLİM İNSANLARI BU DURUMU NASIL AÇIKLIYOR?

Araştırma sonuçları, insanların zamanı ölçme ve belirli dilimlere bölme alışkanlığının evrensel bir insan özelliği olmadığını gösteriyor. Bilim insanları, yılları ve ayları sayma davranışının doğuştan gelen bir algıdan ziyade kültürel ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olduğunu vurguluyor.