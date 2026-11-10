ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank kasabasında, her türlü kablosuz iletişim cihazının ve sinyal yayan ev aletinin kullanımı kanunlarla tamamen yasaklandı. Bu katı kuralı ihlal etmek federal suç kapsamına girerken, bölge halkı modern teknolojiden uzak bir hayat sürmek zorunda bırakılıyor.

KASABADA HANGİ CİHAZLARIN KULLANIMI YASAK?

Modern dünyada vazgeçilmez hale gelen cep telefonu, Wi-Fi ve bluetooth bağlantıları bu sınırlar içerisinde hiçbir şekilde kullanılamıyor. İletişim araçlarının yanı sıra mikrodalga fırın ve otomatik garaj kapısı kumandası gibi günlük hayatı kolaylaştıran elektronik aletleri çalıştırmak da ağır yaptırımlara tabi tutuluyor.

Bölge halkının teknolojiden uzak yaşamasının temelinde teknoloji karşıtlığı veya geleneksel bir yaşam tercihi yatmıyor. Kasabanın tam ortasında, uzayın derinliklerindeki kara deliklerin ve ölen yıldızların hareketlerini dinleyen devasa bir radyo teleskobu bulunuyor.

DÜNYANIN EN HASSAS CİHAZI İÇİN İZOLE EDİLDİ

Söz konusu radyo teleskobu, evrendeki en zayıf sinyalleri bile algılayabilecek kadar yüksek bir hassasiyetle çalışıyor. Yakınlarda çalışan sıradan bir cep telefonunun yaydığı sinyal, bu dev cihazın algılayıcılarında doğrudan gözüne lazer tutulmuş gibi bir etki yaratarak tüm bilimsel ölçümleri bozuyor.

Teleskobun uzay dinlemelerini sorunsuz yapabilmesi için bölgedeki tüm sinyal yayıcı aletler devlet eliyle susturuldu. Alınan bu üst düzey güvenlik önlemleri sayesinde Green Bank kasabası, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek resmi "Radyo Sessizliği Bölgesi" olarak kayıtlara geçti.