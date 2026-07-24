Arktik Okyanusu'nda yer alan Svalbard takımadalarındaki Longyearbyen yerleşimi, dünyanın yaşam koşulları en zorlu bölgeleri arasında gösteriliyor. Madenciler, bilim insanları ve araştırmacılara ev sahipliği yapan bölgede coğrafi konum nedeniyle ekim ayından nisan ayına kadar kutup gecesi yaşanırken, yaklaşık dört ay boyunca bölgeye güneş ışığı ulaşmıyor.

YERLEŞİM YERİNİN DIŞINA SİLAHSIZ ÇIKMAK YASAK

Çetin hava koşullarının yanı sıra güvenlik önlemleri de sıkı kurallara bağlanmış durumda. Yaklaşık 3 bin 500 insanın yaşadığı adada kutup ayısı sayısının 4 bine ulaştığı belirtiliyor. Yasal düzenlemeler gereği yerleşim yeri sınırlarının dışına çıkan kişilerin, yırtıcı saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla yanlarında ateşli silah ve güvenlik ekipmanı bulundurması zorunlu tutuluyor.

DOĞUM VE DEFİN İŞLEMLERİ NEDEN YASAKLANDI?

Svalbard'daki en dikkat çeken uygulamalardan birini doğum ve defin işlemleriyle ilgili yasaklar oluşturuyor. Bölgede doğum için gerekli tıbbi altyapı bulunmadığı için hamileler doğumdan önce karaya sevk ediliyor.

Donmuş toprak (permafrost) tabakasının cesetlerin çürümesini engellemesi nedeniyle de 1950 yılından bu yana yerel mezarlığa defin yapılması resmi olarak askıya alınmış bulunuyor.