Norveç’in dar bir vadide bulunan Rjukan kasabasında yüksek dağlar, kış aylarında güneş ışınlarının yerleşim merkezine ulaşmasını engelliyor. Bu soruna karşı dağın yamacına kurulan 3 büyük ayna, güneş ışığını vadinin içine yönlendirerek meydanda aydınlık bir alan oluşturuyor.

KIŞ AYLARINDA GÜNEŞ IŞIĞI ULAŞMIYOR

Rjukan’ın iki tarafını çevreleyen yüksek dağlar, güneşin gökyüzünde daha alçakta bulunduğu kış döneminde doğrudan ışığın kasaba merkezine ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle yerleşim yeri aylar boyunca doğrudan güneş ışığından mahrum kalıyor.

GÜNEŞ IŞIĞINI KASABAYA NASIL TAŞIYORLAR?

Dağın güneş alan yamacına yerleştirilen 3 büyük ayna, bilgisayar kontrollü sistemle güneşin gökyüzündeki hareketini takip ediyor. Aynaların açıları gün boyunca değiştirilerek yakalanan güneş ışığı vadinin aşağısındaki kasaba meydanına yönlendiriliyor.

DAĞIN YAMACINA 3 DEV AYNA KURULDU

Sistem, güneş ışığını doğrudan alan yüksek bir noktaya yerleştirildi. Yan yana bulunan 3 büyük ayna, ışığı belirlenen noktaya yansıtacak şekilde hareket ediyor ve güneşin konumu değiştikçe yönlerini otomatik olarak ayarlıyor.

IŞIK KASABA MEYDANINA YANSITILIYOR

Aynalardan yansıyan güneş ışığı Rjukan’ın merkezindeki meydana ulaşıyor. Böylece çevredeki alanlar dağların gölgesinde kalırken meydanın belirli bir bölümü doğrudan yansıtılan güneş ışığıyla aydınlatılıyor.

NEDEN AYNALARA İHTİYAÇ DUYDULAR?

Rjukan’ın coğrafi konumu nedeniyle kış güneşi yüksek dağların arkasında kalıyor. Dağın daha yüksek kesimleri güneş ışığı almaya devam ettiği için kurulan aynalar bu ışığı yakalayıp vadinin tabanındaki yerleşim merkezine yönlendirmek amacıyla kullanılıyor.