Kazakistan’ın Kalachi köyünde ortaya çıkan ve yıllarca devam eden sıra dışı vakalarda köy sakinleri beklenmedik anlarda derin uykuya daldı. Saatlerce, bazı durumlarda ise günlerce süren nöbetlerin nedenini belirlemek için bölgede incelemeler gerçekleştirildi.

KÖYDE ANİ UYKU VAKALARI BAŞLADI

Kalachi’de 2010’lu yıllarda çok sayıda kişide benzer belirtiler görülmeye başladı. Köy sakinleri günlük yaşamlarını sürdürürken aniden uykuya dalıyor, bazı kişiler uzun süre uyanamıyordu. Vakaların artmasıyla birlikte olayın kaynağının belirlenmesi için araştırmalar başlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde çevresel faktörler üzerinde duruldu. Araştırmalar ilerledikçe köyün yakınlarında bulunan ve geçmişte uranyum çıkarılan eski madenler incelemelerin merkezine alındı.

ESKİ URANYUM MADENLERİ İNCELENDİ

Kalachi’nin yakınındaki terk edilmiş uranyum madenleri ile köyde yaşanan uyku vakaları arasında bağlantı olabileceği değerlendirildi. Bölgede yapılan ölçümlerde karbonmonoksit ve hidrokarbon seviyelerindeki değişimler üzerinde duruldu.

Yetkililer, eski madenlerle bağlantılı karbonmonoksit ve hidrokarbonların havadaki oksijen seviyesini etkileyerek uyku nöbetlerine yol açmış olabileceğini açıkladı. Vakaların olası nedeni olarak bu gazların birlikte oluşturduğu çevresel koşullar gösterildi.

GİZEMLİ UYKU VAKALARININ NEDENİ NEYDİ?

Yıllar boyunca yapılan araştırmaların ardından yetkililer, Kalachi’de yaşanan olayların eski uranyum madenleriyle bağlantılı gaz seviyelerinden kaynaklanmış olabileceği sonucuna vardı. Böylece köyde çok sayıda kişinin saatlerce veya günlerce uyumasına yol açan vakalar çevresel faktörlerle ilişkilendirildi.