Kanarya Adaları’ndaki La Gomera’da yüzyıllardır kullanılan sıra dışı bir iletişim yöntemi bulunuyor. Silbo Gomero adı verilen sistemde insanlar, konuşmak yerine kelimeleri ve cümleleri farklı tonlardaki ıslıklarla aktarabiliyor.

KONUŞTUKLARI DİLİ ISLIĞA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Silbo Gomero bağımsız bir dil değil, konuşulan dilin ses özelliklerinin ıslıklarla aktarılmasını sağlayan bir sistem. Farklı frekans ve kesintiler kullanılarak konuşmadaki sesler karşı tarafa iletiliyor. Bu yöntem sayesinde yalnızca basit uyarılar değil, cümleler ve mesajlar da aktarılabiliyor. Sistemi bilen kişiler, duydukları ıslıkları konuşma dilindeki karşılıklarına dönüştürebiliyor.

NEDEN ISLIKLA KONUŞUYORLAR?

La Gomera’nın coğrafi yapısı, Silbo Gomero’nun gelişmesinde önemli rol oynadı. Ada, derin vadiler, dik yamaçlar ve birbirinden doğal engellerle ayrılan yerleşimlerden oluşuyor. Normal insan sesi bu mesafelerde yetersiz kalırken güçlü bir ıslık vadilerin karşı tarafına ulaşabiliyor. Böylece insanlar uzun mesafeleri yürümek zorunda kalmadan birbirlerine mesaj iletebiliyor.

KİLOMETRELERCE UZAKTAN DUYULABİLİYOR

Silbo Gomero’nun en dikkat çekici özelliği, normal konuşma sesinden çok daha uzun mesafelere ulaşabilmesi. Açık arazide ve vadiler arasında kullanılan ıslıklar kilometrelerce uzaktan duyulabiliyor. Bu özellik özellikle dağlık arazide yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırdı. Sistem, adanın coğrafi koşullarına uyum sağlayan bir iletişim yöntemi olarak nesiller boyunca kullanıldı.

ISLIK DİLİ NASIL ANLAŞILIYOR?

Silbo Gomero’da konuşmadaki sesler farklı ıslık tonları ve geçişlerle temsil ediliyor. Islığın yüksekliği, kesilme biçimi ve tonundaki değişimler mesajın anlaşılmasını sağlıyor. Sistemi öğrenen kişiler bu ses farklılıklarını ayırt ederek karşı tarafın ilettiği mesajı anlayabiliyor. Bu nedenle Silbo Gomero rastgele çıkarılan ıslıklardan değil, belirli kurallarla kullanılan bir iletişim sisteminden oluşuyor.

NESİLLER BOYUNCA KORUNDU

La Gomera’da uzun yıllardır kullanılan Silbo Gomero, modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasına rağmen varlığını sürdürdü. Geleneksel iletişim biçiminin yeni nesillere aktarılması için eğitim çalışmaları da gerçekleştirildi. Böylece adanın vadileri arasında kilometrelerce uzağa mesaj taşımak için kullanılan ıslık sistemi, La Gomera’nın kültürel mirasının bir parçası olarak günümüze kadar ulaştı.