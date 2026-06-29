UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hınalık köyü sakinleri, Kafkas Dağları'nın zirvesinde dünyada başka hiçbir topluluk tarafından anlaşılmayan Hınalık dilini korumayı başardı. Bölgenin aşırı izole coğrafi yapısı, bu dilin binlerce yıl boyunca dış etkilerden uzak kalmasını ve kendine özgü karmaşık yapısını günümüze kadar kesintisiz ulaştırmasını sağladı.

ALFABESİ OLMAYAN BİN YILLIK KADİM DİL

Kendilerine "Ketid" adını veren ve birkaç yüz kişiden oluşan bu yerel halk, Khinalug ya da Quetzal olarak bilinen dilde iletişim kuruyor. Herhangi bir yazı sistemi veya alfabesi bulunmayan bu dil, ses yapısı ve gramer karmaşıklığı bakımından çevre bölgelerde konuşulan diğer tüm dillerden tamamen ayrışıyor.

Nüfusun büyük kısmını oluşturan çobanların mevsimsel göç yolları boyunca hareket etmesi, bu sözlü kültürün canlı kalmasında etkin rol oynuyor. Köy sakinleri, kökenlerini Kafkas Arnavutlarına dayandırıyor ve kendilerini İncil'de adı geçen Nuh Peygamber'in torunları olarak nitelendiriyor. Yerel inanışlara göre büyük tufandan kaçan topluluklar bu yüksek dağlık bölgeye yerleşerek hayatta kaldı.

ÇATILARIN AVLUYA DÖNÜŞTÜĞÜ SIRA DIŞI MİMARİ

Hınalık köyü, sadece dilsel olarak değil mimari yapısıyla da tam bir izolasyon modeli sunuyor. Dik yamaçlar üzerine inşa edilen taş evlerin üst üste yükseldiği yerleşimde, alt kattaki binanın çatısı bir sonraki evin avlusu olarak kullanılıyor.

Bu kademeli yerleşim düzeni, dik dağ yamaçlarında hem yerden tasarruf edilmesini sağlıyor hem de sert iklim koşullarında evlerin iç ısısını korumaya yardımcı oluyor. Yakın geçmişe kadar ısınma ihtiyacını kurutulmuş gübre yakarak karşılayan ve suyu dağlardan borularla taşıyan köye, günümüzde elektrik, telefon hattı, uydu antenleri ve eğitim için bir okul ulaştırılmış durumda.