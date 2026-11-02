İtalya’nın Sardinya bölgesine bağlı Bolotana köyünde 70 yaşına ulaşan kadınların 100 yaşını görme olasılığı yüzde 13,83 olarak ölçüldü. İtalya ve ABD genel ortalamalarının yaklaşık dört katına işaret eden bu veri, uzun ömür araştırmalarında kadın nüfusunun ulaştığı istisnai istatistiği gündeme taşıdı.

KÖYDEKİ İSTATİSTİKLER ÜLKE ORTALAMASINI NASIL DÖRDE KATLADI?

Yayımlanan demografik verilere göre Bolotana köyünde 2021 ile 2025 yılları arasında 19 kişi 100. yaşını kutladı. Asırlık yaşa ulaşan bu kişilerin 14'ünü kadınlar oluşturdu. Karşılaştırmalı analizlerde, 70 yaşına erişmiş bir bireyin 100 yaşına kadar hayatta kalma olasılığı İtalya genelinde yüzde 3,5, ABD'de ise yüzde 3,6 bandında ölçülüyor. Sardinya adasının dağlık kesimleri daha önce uzun ömürlü erkek nüfusuyla tanınırken, Bolotana'da kadınların açık ara öne çıkması bilimsel odak noktasını değiştirdi.

ASIRLIK ÖMRÜN SIRRI GENETİK Mİ YOKSA YAŞAM BİÇİMİ Mİ?

Bilim insanları, köydeki yüksek yaşam süresini birbiriyle kesişen çeşitli etkenlerle açıklıyor. Yerel beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel hareketlilik, genetik altyapı ve büyük şehirlere kıyasla düşük stres seviyesi öne çıkan faktörler arasında sıralanıyor. Ancak bu unsurlardan hangisinin temel belirleyici olduğu henüz tespit edilemedi. Uzmanlar, uzun yaşamın tek bir tıbbi çözüme değil, bölgedeki gündelik yaşam düzenine bağlı olabileceğini ifade ediyor.

Araştırmada ortaya çıkan tabloya karşın bilim çevreleri erken sonuçlara varılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Çalışmayı yürüten bazı araştırmacıların, "mavi bölge" olarak adlandırılan uzun ömürlü coğrafyaları tescilleyen özel projelerle bağlantılı olduğu ve bu unvandan ticari çıkar sağlanabileceği kaydediliyor. Bolotana'nın dikkat çekici bir demografik yapı sunduğu, ancak küresel ölçekte kesinleşmiş bir uzun ömür alanı olarak tescil edilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğu bildiriliyor.