Güney Horasan eyaletinde bulunan ve 1500 ila 4000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Makhunik köyü, mimari yapısı ve antropolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bölgede yapılan incelemeler, köy halkının geçmişte ekstrem boy kısalığına sahip olmasının temel nedenlerini gün yüzüne çıkardı.

YETERSİZ BESLENME ETKİLİ OLDU

Araştırmacılar, köy sakinlerinin boy uzunluklarının 1 metre civarında kalmasını, bölgenin coğrafi izolasyonu ve buna bağlı gelişen kronik yetersiz beslenmeye bağlıyor. Kurak iklim nedeniyle tarımın sınırlı yapıldığı ve dış dünyayla bağlantının kısıtlı olduğu dönemlerde; protein ve vitamin eksikliğinin genetik faktörlerle birleşerek bu fiziksel tabloyu oluşturduğu belirtiliyor.

MİMARİ YAPI BOY UZUNLUĞUNA GÖRE ŞEKİLLENDİ

Köydeki evlerin mimarisi, yaşayanların fiziksel özelliklerine göre inşa edildi. Tamamı çamurdan yapılan evlerin kapılarının oldukça alçak ve iç mekanlarının dar olması, dışarıdaki hava sıcaklığını koruma amacının yanı sıra sakinlerin boy uzunluğuyla doğrudan paralellik gösteriyor. Günümüzde modern beslenme olanaklarının bölgeye ulaşmasıyla yeni nesillerin boy ortalaması yükselse de, antik yapılar ve tarihsel kayıtlar bölgenin özgün kimliğini korumaya devam ediyor.