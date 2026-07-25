ABD'de yapılan yeni bir araştırma, mezunların en çok pişmanlık duyduğu üniversite bölümlerini ortaya koydu.

İş bulma platformu ZipRecruiter'ın 1.500 üniversite mezunuyla gerçekleştirdiği ankete göre, mezunların önemli bir bölümü okudukları bölümün kariyer beklentilerini karşılamadığını düşünüyor.

Pişmanlığın en büyük nedenleri arasında ise düşük maaşlar, sınırlı iş imkanları ve mezuniyet sonrası beklentilerle gerçeklerin uyuşmaması yer alıyor.

Araştırmaya göre özellikle iş hayatına başladıktan sonra birçok mezun, eğitim sürecinde hayal ettiği gelir seviyesine ulaşamadığını fark ediyor. Bu durum da bölüm tercihine yönelik pişmanlıkların artmasına neden oluyor.

CNBC International'ın aktardığına göre ZipRecruiter Kariyer Uzmanı Julia Pollak, "Mezun olduğumuzda gerçeklerle yüzleşiyoruz. Faturalarımızı zar zor ödeyebildiğimizde, maaşımız çok daha önemli hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mezunların en çok pişman olduğu üniversite bölümleri

ZipRecruiter anketine göre mezuniyet sonrası en fazla pişmanlık duyulan bölümler ve oranları şöyle sıralandı:

1. Gazetecilik – %87

2. Sosyoloji – %72

3. Güzel Sanatlar / Sanat – %72

4. İletişim – %64

5. Eğitim – %61

6. Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Araştırması – %60

7. Tıp Asistanlığı – %56

8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – %56

9. Biyoloji – %52

10. İngiliz Dili ve Edebiyatı – %52

Araştırma, üniversite tercihi yapılırken yalnızca ilgi alanlarının değil, mezuniyet sonrası istihdam olanakları, maaş beklentileri ve sektörün geleceğinin de dikkate alınmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.