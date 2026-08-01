Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının destek programı kapsamında üreticilerle buluşturulan yerli "Taner" buğdayında hasat başladı. İlk sonuçlar, çeşidin bölge şartlarına uyum sağladığını ortaya koyarken, dönüm başına 500 ila 550 kilogram arasında verim alınması hedefleniyor.

Bayraktar köyünde kurulan demonstrasyon alanında gerçekleştirilen hasatta elde edilen ilk gözlemler, Taner buğdayının hem iklim hem de toprak yapısına başarılı şekilde adapte olduğunu gösterdi.

KARS'TA BUĞDAY ÜRETİMİ GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Kent genelinde yaklaşık 270 bin hektarlık alanda tarla bitkileri üretimi yapıldığını belirten Aydın, bu alanın 230 bin hektardan fazlasında buğday yetiştirildiğini ifade etti.

Hayvancılığın yaygın olduğu Kars'ta yemlik çeşitlerin yanı sıra ekmeklik buğday üretiminin de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aydın, üretimin her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi.

"165 TON TANER BUĞDAYI TOHUMU DAĞITILDI"

2025 yılında yaşanan dolu ve diğer doğal afetlerden etkilenen üreticilere yönelik Cumhurbaşkanlığı desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Taner buğdayı tohumlarının dağıtıldığını belirten Aydın, şöyle konuştu: "İl genelinde yaklaşık 165 ton Taner buğdayı tohumu dağıtıldı, 6 bin 500 dekardan fazla alanda ekim gerçekleşti. Taner buğdayının kuraklığa dayanıklı yapısı, sağlam sap özelliği ve yatmaya karşı direnciyle bölge koşullarına uygun bir çeşit. Önümüzdeki dönemde ekim alanlarının artırılması için üreticilere destek devam edecek. Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla tüm çiftçilere bereketli bir üretim yılı diliyorum.”

HASTALIK VE YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Aydın, hasat döneminde tarımsal üretimin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için il dışından gelen biçerdöverlerin il girişlerinde dezenfekte edildiğini söyledi. Bu uygulamanın bitki hastalıkları ile zararlıların taşınmasını önlemeyi amaçladığını belirten Aydın, ayrıca hasat sürecinde oluşabilecek yangın riskine karşı üreticilerin ve biçerdöver sahiplerinin gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı.

ÜRETİCİLER DESTEKLERİN SÜRMESİNİ İSTİYOR

Bayraktar Köyü Muhtarı Yüksel Görmüş ise devlet destekleriyle üreticilere ulaştırılan Taner buğdayının bölgede yüksek verim sağladığını ifade etti. Görmüş, elde edilen başarılı sonuçların ardından desteklerin gelecek yıllarda da devam etmesini beklediklerini dile getirdi.