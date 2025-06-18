AKREP: GİZEMLİ VE ÇEKİCİ

Akrep burçlarının karizması dış görünüşlerinden çok, duruşlarına ve bakışlarına yansır. Göz teması kurduklarında etkileri uzun süre hafızalarda kalır. Derin ve yoğun auraları sayesinde sade bile giyinseler dikkatleri üzerine çekmeyi başarırlar.

TERAZİ: ZERAFETİN VE ESTETİĞİN TEMSİLCİSİ

Venüs yönetimindeki Teraziler, fiziksel zarafetleri ve simetrik yüz hatlarıyla dikkat çeker. Moda ve stil konusunda son derece başarılı olan bu burç, giydiklerini taşımakla kalmaz; adeta sanata dönüştürür. Terazi burçlarının sosyal ortamlarda dikkat çekmemesi neredeyse imkânsızdır.

BOĞA: DOĞAL GÜZELLİĞİN TEMSİLCİSİ

Yine Venüs tarafından yönetilen bir başka burç olan Boğa, sade ama etkili bir güzelliğe sahiptir. Genellikle dolgun yüz hatları, pürüzsüz tenleri ve doğal halleriyle beğeni toplarlar. Şıklıklarıyla abartıdan uzak ama etkili bir iz bırakırlar.