Yiyeceklerin doğru bir şekilde hazırlanması kadar doğru bir şekilde saklanması da önemlidir ve bu durum bozulmalarını engellemekle kalmayıp, enerji faturalarını da düşürebilir. Life Before Plastic adlı sitede yer alan bilgilere göre, yiyeceklerin nasıl saklanacağı konusunda yapılan küçük değişiklikler, büyük tasarruflar ve çevresel faydalar sağlayabilir.

Makalede, yiyecekleri çöpe atmanın yalnızca para kaybı değil aynı zamanda çevreye de olumsuz etkileri olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, "Yiyecekleri doğru şekilde saklamak, hem tazeliklerini korur hem de daha düşük enerji faturalarına yol açar" şeklinde ifadelere yer verirken, öne çıkan bir ipucu ise çözülen yiyeceklerin buzdolabında saklanması gerektiği. Buzdolabına konan dondurulmuş gıdaların, diğer yiyeceklerin soğutulmasında enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olacağı belirtiliyor.

FARKLI SAKLAMA YÖNTEMLERİ DE AÇIKLANDI

Uzmanların önerdiği diğer saklama önerileri ise oldukça dikkat çekici. Bitkilerin su dolu bardaklarda, havuçların sıvı dolu kaplarda saklanması gerektiği, mantarların kağıt torbada, peynirlerin ise mumlu ambalajda tutulması gerektiği ifade ediliyor. Yeşillikler için kağıt havlu, patatesler içinse elma ile birlikte saklama torbası öneriliyor.

Meyvelerin taze kalması için sirke ve su karışımında yıkanmaları ve ardından silikon fermuarlı poşetlerde veya cam kavanozlarda saklanmaları tavsiye ediliyor. Avokadolar içinse hava almayan kaplar kullanılmalı. Ayrıca, muz saplarının mumlu filmle sarılması ve cevizlerin dondurulması gerektiği de belirtiliyor.