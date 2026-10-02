İnternetten alışveriş, Türkiye'de de günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi. Giyim ve elektronik ürünlerin yanı sıra deterjan, temizlik malzemeleri ve çeşitli kimyasal ürünler de e-ticaret siteleri üzerinden kolaylıkla satın alınabiliyor.

Özellikle kimyasal içerikli ürünlerde yalnızca fiyatın ve kullanıcı yorumlarının kontrol edilmesi yeterli olmayabiliyor. Ürünün kim tarafından satıldığı, hangi ülkeden gönderildiği ve ambalajında gerekli güvenlik bilgilerinin bulunup bulunmadığı da önem taşıyor.

Avrupa'da yapılan bir denetim, bu konuda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları bir kez daha gündeme getirdi.

İnternetten satılan deterjan piyasadan çekildi

Hırvatistan'da sağlık müfettişleri, başka bir Avrupa ülkesinden internet üzerinden sipariş edilen bir çamaşır deterjanını inceledi. Yapılan kontrollerde ürünün tehlikeli kimyasal karışım olarak sınıflandırılması gerektiği belirlendi.

Denetimde ayrıca ürünün etiketinde tüketicilerin karşılaşabileceği tehlikelere ilişkin gerekli bilgilerin yeterli şekilde yer almadığı tespit edildi.

Bunun üzerine söz konusu deterjan Hırvatistan pazarından çekildi ve olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Kimyasal ürünlerde etiket bilgileri, ürünün nasıl kullanılacağından olası risklere kadar tüketici açısından önemli bilgiler içeriyor. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması, ürünün yanlış kullanılmasına neden olabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise farklı temizlik ürünlerinin bilinçsiz şekilde birbiriyle karıştırılması. Bazı kimyasalların bir araya gelmesi tehlikeli reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle ürünlerin üzerindeki kullanım talimatlarına ve uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği dışından gelen ürünlere dikkat

İnternetten alışverişte ürünün satıcısı ve menşei de önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Tüketicinin alışveriş sonrasında ürünle ilgili bir sorun yaşaması halinde de satıcının kim olduğu önem kazanıyor. Güvenilir çevrimiçi mağazalarda ürünü satan şirket veya tüzel kişiye ilişkin bilgilerin açık biçimde yer alması gerekiyor.

Dnevnik.hr'nin aktardığı bilgilere göre tüketicilerin ürün fiyatlarına da dikkat etmesi öneriliyor. Piyasanın çok altında kalan fiyatlar, ürünün orijinalliği veya niteliği konusunda soru işareti oluşturabilir. Özellikle tanınmış markalara ait ürünlerde sahtecilik ihtimaline karşı satıcı bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Kimyasal ürünlerde etiket bilgileri kontrol edilmeli

İnternetten deterjan veya başka bir kimyasal ürün satın almadan önce ürünün satıcısı, menşei, ambalaj bilgileri ve güvenlik uyarılarının kontrol edilmesi öneriliyor.

Hırvatistan'da piyasadan çekilen deterjan, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünün yalnızca fiyatına veya markasına bakmanın yeterli olmayabileceğini gösteren örneklerden biri oldu. Özellikle kimyasal ürünlerde, satın alma öncesinde ürünün güvenlik bilgilerinin ve satıcı bilgilerinin incelenmesi tüketicinin karşılaşabileceği risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir.