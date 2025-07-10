1984 yılında İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin için özel olarak üretilen siyah deri çanta, yıllarca günlük olarak kullanılmış ve zamanla bir lüks ikonuna dönüşmüştü. Üzerindeki çizikler, lekeler, zayıflamış deri ve kullanım izlerine rağmen çanta, koleksiyonerlerin gözünde paha biçilmez bir değer taşıdı.

10 DAKİKADA 400 MİLYON TL

Açık artırma sırasında 9 koleksiyoncunun kıyasıya rekabet ettiği teklif süreci sadece 10 dakika sürdü. Başlangıçta 1 milyon avronun üzerinde teklifler gelmeye başladı ve son teklifle çekiç 7 milyon avroda indi. Ancak komisyon ve vergilerle birlikte satış 8,6 milyon euroya (400 Milyon TL) ulaştı. Rekor kıran bu nadide parçanın yeni sahibi Japonya'dan özel bir koleksiyoncu oldu.

MODA DÜNYASINDA DÖNÜM NOKTASI

Sotheby’s çanta ve aksesuar bölümü küresel direktörü Morgane Halimi, satışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu tarihi satış, bir efsanenin gücünü ve benzersiz geçmişe sahip özel parçaların koleksiyonerlerde nasıl tutku uyandırdığını çarpıcı biçimde gösteriyor. İlk Birkin'in satışı, aynı zamanda ilham perisi Jane Birkin’in kalıcı cazibesinin de bir kutlamasıdır.”

EFSANE ÇANTANIN ÖZELLİKLERİ

Hermès’in 1984’te özel olarak tasarladığı bu çanta, klasik Birkin modellerinden farklı birçok özelliğe sahip:

Standart ölçülerden farklı boyutta üretildi.

Sadece bu modele özel metal halkalar ve omuz askısı kullanıldı.

Ön kapağında Jane Birkin’in baş harfleri olan “J.B.” işlenmiş.

Askıya takılı küçük bir tırnak makası yer alıyor; Birkin’in tırnaklarını düzenli kesmeyi sevdiği biliniyor.

Çanta üzerinde, Birkin’in destek verdiği UNICEF ve Médecins du Monde gibi kuruluşların çıkartma izleri hâlâ duruyor.

Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Bu satış, önceki rekorları geride bırakarak tarihe geçti. Daha önce en pahalı çanta 513 bin dolara satılan elmas süslemeli bir Kelly modeliydi. 2022’de ise beyaz elmaslarla kaplı bir Diamond Himalaya Birkin 450 bin dolara satılmıştı.