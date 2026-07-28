Proje, özellikle yağışın dünya ortalamasının üçte birinden daha az olduğu ve buharlaşmanın çok yüksek seviyelerde görüldüğü İran'ın Jiroft kentindeki altı derslikli bir ilkokul için hazırlandı. Henüz inşa edilmeyen konsept, yağmur suyunu depolamanın yanı sıra binanın yaz aylarında daha serin kalmasına da yardımcı olmayı amaçlıyor.

YAĞMUR SUYUNU KASE GİBİ TOPLUYOR

Geleneksel çatılar yağmur suyunu oluklarla hızla uzaklaştırırken, Concave Roof bunun tam tersini yapıyor. Büyük bir kaseyi andıran içe doğru eğimli çatı, suyun yüzeyde daha uzun süre kalmasını sağlayarak depolama sistemine yönlendiriyor. Böylece kurak bölgelerde düşen az miktardaki yağmurun bile boşa gitmeden kullanılabilmesi hedefleniyor.

Çatının altında ikinci bir çatı katmanı bulunuyor. İki yüzey arasında oluşan hava boşluğu doğal bir yalıtım görevi görüyor. Üst katman güneş ışınlarını büyük ölçüde engellerken, hava dolaşımı sayesinde binanın iç sıcaklığı da düşürülüyor. Böylece klima ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

HENÜZ İNŞA EDİLMEDİ

Concave Roof bugüne kadar çeşitli mimarlık ödüllerine aday gösterilmiş olsa da henüz inşa edilmedi. Proje ilk olarak İran'ın Jiroft kentindeki altı derslikli bir ilkokul için geliştirildi ve 923 metrekarelik çatı yüzeyinin yılda yaklaşık 28 metreküp yağmur suyu toplayabileceği hesaplandı.

BMDesign Studios, daha sonraki çalışmalarında sistemi yalnızca yağmur suyuna odaklanacak şekilde bırakmadı. Tasarım, kurak bölgelerde gece oluşan çiğ ve havadaki nemi de toplayabilecek şekilde geliştirildi. Bunun için çatıda, gece hızla soğuyarak yoğuşmayı artıran özel kaplamalı geçirimsiz germe kumaşlarının (tensile fabric) kullanılması planlanıyor. Böylece sistemin, yağışın son derece az olduğu dönemlerde bile ilave su elde etmesi hedefleniyor.

Projenin ekonomik koşullar nedeniyle henüz hayata geçirilmediği belirtilirken, tasarım ekibi bu sistemin gelecekte İran'ın yanı sıra Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, Avustralya ve diğer kurak bölgelerde de uygulanabilecek bir model olabileceğini değerlendiriyor.