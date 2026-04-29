Yemyeşil Karadeniz’in göz alıcı doğasını tehdit eden vahşi madencilik Ordu’nun dünyaca ünlü yaylalarına göz dikti. Dünyanın görülmesi gereken harikaları arasında gösterilen Perşembe Yaylası, Korgan Aybastı yaylalarında maden talanı başlıyor.

YİNE GELDİLER!

Üstelik sondaj için gelen iş makinelerini jandarma koruyor. Yaylalara halkın girmesine izin verilmiyor. Daha önce Ordu’nun Aybastı ve Tokat’ın Başçiftlik sınırlarında yer alan, eşsiz menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Emrullah Turanlı’ya ait Taşyapı İnşaat’ın iştiraki olan Taşzemin Madencilik tarafından altın madeni arama ve sondaj faaliyetlerine açılmak istenmişti. Valilik “resmi bir arama izni olmadığını” belirterek çalışma taleplerinin kabul etmemişti. Ancak ne olduysa, maden çalışmaları dün yeniden başladı. Yayla sınırlarına jandarma kalkanıyla gelen sondaj makineleri dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

YARGI ‘DUR’ DEMİŞTİ

Perşembe Yaylası, 3 Ocak 2025 tarihinde Çevre Bakanlığı onayıyla, “Nitelikli ve Sürdürülebilir Doğal Koruma Alanı” ilan edilmişti. İdare Mahkemesi 2025’te, sondaj izinlerini “Su kaynaklarını, menderesleri ve ekosistemi geri dönülemez şekilde tahrip edeceği” gerekçesiyle iptal etmişti.

Jandarma çembere aldı, makineler geldi.

AKP’li başkan iddiası

Korgan ve Perşembe yaylalarına tekrar getirilen sondaj cihazları tepkilere neden olurken, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’a yönelik “sondaj şirketi ile iş birliği” iddiaları gündeme getirildi. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın madene karşıymış gibi bir görüntüsü veriliyor. Ama değil. şirketle yapılan görüşmeler ve birlikte çekilmiş fotoğraflar da bunu açıkça gösteriyor” dedi.

Ordu’da özellikle hayvancılığın can damarı yaylaları tehdit eden madenlere karşı halk direnmekte kararlı.

Bizi yalnız bırakmayın, yaylaları kurtaralım

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Korgan Yaylası’ndaki maden sondajına tepki göstererek destek istedi:

“Korgan Yaylası, Perşembe Yaylası, Çambaşı Yaylası’nı tehlikeler bekliyor. Korgan yaylalarındaki sondaj çalışmasına başlanması da bu değişiklikten bağımsız değil. Artık mücadele bütüncül düşünülmeli. Herkesi destek vermeye, dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.”

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül vatandaşlar adına konuştu:

“Bu toprağı, suyu, ormanı, yaylayı ve merayı kim koruyorsa onunla birlikte hareket ediyoruz. Maden şirketini de yasal ve meşru haklarımızı kullanarak buradan göndereceğiz. Ayrıca Ordu’da ikinci bir altın, gümüş, bakır maden sahası açtırmamakta kararlıyız. Ordu halkı bu konuda nettir.”