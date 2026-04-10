Kilo vermek ve bunu yaparken keyif aldığı alışkanlıklardan vazgeçmek istemeyenler son yıllarda sağlıklı atıştırmalık tariflerine gözlerini dikmiş durumda. Sosyal medyada hızla yayılan viral şekersiz atıştırmalık tariflerini evlerde deneyerek hem sağlıklı hem lezzetli bir abur cubur elde etmek isteyenler için şekersiz çikolata tarifi de adeta mucize gibi geldi.

KİLO VERDİREN ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

Sağlıklı atıştırmalıklar içerisinde sosyal medyada yayılması ile ön plana çıkan şekersiz çikolata içerisindeki doğal tatlandırıcılar ve yağlar ile sağlıklı yaşama adım atmanıza yardımcı oluyor. Kilo kilo yerken zayıflamanıza yardımcı olan şekersiz çikolata tarifi sizler için derledik. İşte malzemeleri ve yapılışı ile kilo verdiren şekersiz çikolata tarifi:

MALZEMELER

- 3 yemek kaşığı kakao

- 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

- 2 yemek kaşığı bal ya da hurma püresi

- İsteğe bağlı 1 çay kaşığı vanilya özü

- Bir tutam tuz

- İsteğe bağlı çiğ fındık, badem ya da ceviz

HAZIRLANIŞI

Kilo verdiren şekersiz çikolatayı hazırlamak için ilk olarak hindistancevizi yağını benmari usulü eritin. Yağ eridiğinde üzerine kakao ekleyip pürüzsüz hale gelene dek karıştırın. Bal veya hurma püresini ekleyip karıştırmaya devam edin. Vanilya ve tuzu ekleyin. Karışımı yağlı kağıt serili bir kaba dökün. İsteğe bağlı olarak dilediğiniz çiğ kuruyemişi ekleyin. Keyfinize en uygun şekli verdikten sonra buzdolabında 1-2 saat kadar donması için bekletin. İster dilimleyerek ister kalıptan ısıra ısıra kilo verdiren şekersiz çikolatanızın tadına varabilirsiniz.