Pokemon'un efsanevi karakteri Charizard'a benzeyen bir cips, açık artırmada 87.840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon TL) alıcı buldu. Goldin müzayede evi tarafından satışa sunulan ilginç atıştırmalık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ONLARCA TEKLİF YAPILDI

Goldin'in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre 7.6 cm uzunluğundaki "Flamin' Hot Cheeto" cipsi, özel bir Pokemon kartına sabitlenerek şeffaf bir koleksiyon kutusunda saklandı. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st&Goal Collectibles tarafından keşfedilerek korumaya alınan cips, 2024'ün sonlarında sosyal medyada viral oldu.

Açık artırmada büyük ilgi gören bu ilginç parça, 60'tan fazla teklif aldı. Son olarak 72.000 dolarlık bir teklif verildi ancak alıcı primiyle birlikte fiyatı 87.840 dolara ulaştı.