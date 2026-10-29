Hatay'ın Kumlu ilçesinde yer alan Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Etkinlikler coşkuyla devam ettiği esnada bölgede aniden yağmur başladı.

KÜÇÜK MERYEM'DEN DUYGULANDIRAN REFLEKS

Yağışın başlamasıyla birlikte alanda bulunan 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, çevresindekileri derinden etkileyen bir harekete imza attı. Küçük öğrenci, ıslanmaktan korunmak yerine elindeki şemsiyeyi açarak tören alanında bulunan Atatürk maketinin üzerine tuttu.

O ANLAR KAMERADA

Atatürk maketinin ıslanmaması için büyük bir özenle şemsiyesiyle koruma sağlayan Meryem'in bu anlamlı eylemi törene katılanların dikkatinden kaçmadı. Görenleri duygulandıran o anlar, alandaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilerek günün en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.