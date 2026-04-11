Gittiği restoranda Türkiye'deki çorba fiyatına isyan eden gurbetçi o anları kaydetti. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayan gurbetçi 'ben Almanya'da bu fiyata 10 tane çorba içerim sakın gelmeyin' diyerek şunları söyledi:

'ALMANYA'DA 1 EURO'

“Şu çorbanın fiyatı 495 TL. Almanya'da çorbanın tanesi 1 Euro. Almanya'da bu parayla 10 tane çorba içerim. Burada 495 TL, ne diyeceğimi bilmiyorum. Sakın gelmeyin. 495 TL ne demek ya? Moralim çok bozuk.”

'ÜLKE BU DURUMDA MAALESEF'

Sosyal medyada binlerce yorum alan videoda Almanya'daki çorba fiyatının 1 Euro olmadığı belirtildi. Kullanıcılar gurbetçiye kızarak; "Almanya’da restoranlarda mercimek/kelle paça çorbası 1 Euro'ya satılmıyor; 5 ile 8 euro arasında" dedi. Videodaki isyana destek veren bazı kullanıcılar ise; "Ülke bu durumda maalesef. O çorbanın satış fiyatı 250 tl olmalı. Aslında o da fazla ama enflasyon..." serzenişinde bulundu.