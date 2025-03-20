TOKİ, tasarruf tedbirlerine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yatıp yuvarlanırsınız’ diyerek tanıttığı millet bahçelerinin yapımına 2025 yılında da devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki 19 Eylül Stadyumu yerine yapılacak millet bahçesi için start verildi. Millet bahçesi için ilk olarak 1 Şubat 2022’de 192 milyon TL’lik sözleşme yapmıştı. Aradan geçen üç yıllık zamanda bahçenin yalnızca yüzde 15’i tamamlanmıştı.

2026’DA BİTECEK

18 Aralık 2024’te tamamlama ihalesi yapıldı ve 7 Mart 2025 tarihinde 1 milyar 477 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşme yapılan şirketler Okyanus Enerji ve millet bahçesinin ilk ihalesini de 192 milyon TL’ye almış olan Yasmak İnşaat şirketleri oldu. Millet bahçesinin 2026 yılının Temmuz ayında bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Maliyeti 1 milyar 669 milyon TL’ye çıkan millet bahçesi, İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri kırılan millet bahçesinden (2 milyar 174 milyon TL) sonra en pahalısı oldu.

SEÇİM VAADİYDİ

19 Eylül Stadyumu yıkılarak yerine yapılması planlanan millet bahçesi toplamda 59 bin 614 metrekare alanda yapılacak. Millet bahçesinde ayrıca 1834 araçlık iki katlı da otopark yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılındaki seçimlerde en önemli vaatlerinden birisi de millet bahçeleriydi.