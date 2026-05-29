Akademik Link, CHP kurultayına yönelik mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren Genel Başkanlık koltuğuna getirilmesinin ardından kamuoyunun nabzını tuttu. Bir önceki seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin yüzde 93'ü mutlak butlan kararının yanlış olduğunu düşünüyor. AKP tabanında ise bu kararın doğru olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 48, yanlış bulanların oranı yüzde 34 seviyesinde ölçüldü.