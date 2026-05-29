Akademik Link, CHP kurultayına yönelik mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren Genel Başkanlık koltuğuna getirilmesinin ardından kamuoyunun nabzını tuttu. Bir önceki seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin yüzde 93'ü mutlak butlan kararının yanlış olduğunu düşünüyor. AKP tabanında ise bu kararın doğru olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 48, yanlış bulanların oranı yüzde 34 seviyesinde ölçüldü.
Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelmesini yanlış bulan CHP'lilerin oranı yüzde 96 iken, bu oran AKP seçmeninde yüzde 47 olarak belirlendi. AKP seçmeninin yüzde 36'sı ise bu durumun doğru olduğunu savunuyor.
CHP'lilerin yüzde 97'si Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz, yüzde 1,3'ü olumlu kanaate sahip. AKP seçmeninde ise olumsuz kanaat yüzde 72, olumlu kanaat yüzde 11 seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olduğunda ise CHP'lilerin yüzde 96'sı olumsuz, yüzde 1,5'i ise olumlu düşünüyor.
CHP seçmeninin yüzde 36,4'ü yeni parti kurmasının iyi olacağını, yüzde 42'si ise iyi olmayacağını düşünüyor. AKP seçmeninin ise yüzde 35,2'si yeni parti kurmasının iyi olacağını, yüzde 44'ü ise iyi olmayacağını belirtiyor.
Araştırmada Kılıçdaroğlu'na oy veren CHP seçmenine pişmanlık duyup duymadıkları da soruldu. Oy veren katılımcıların yüzde 72'si pişman olduklarını belirtti.
Öte yandan, Özgür Özel'in yeni bir parti kurması ihtimaline yönelik görüşler de tabanlara göre incelendi.
21-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında sosyal medya duyuruları üzerinden gerçekleştirilen ankette 9 bin 235 kişinin görüşleri alındı.
