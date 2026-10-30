Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Çağlayan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 64 EG 644 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen F.K. idaresindeki 34 EYG 476 plakalı rüzgar türbini kanadı yüklü çekiciye arkadan çarptı.,

FACİA KAMERAYA YANSIDI

Çarpışmanın ardından çekicide taşınan dev türbin kanadı, otobüsün ön camını parçalayarak kabinin içine doğru saplandı. Görünür kazada, otobüsün ön bölümünde büyük hasar meydana gelirken yaşananlar olası bir faciayı da gözler önüne serdi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü M.Y. ile yolcular A.K. ve F.E.'nin yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste bulunan diğer yolcuların ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüsle ulaşmak istedikleri yere götürüldüğü öğrenildi.