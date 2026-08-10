Sevr Antlaşması’nın imzalanmasının 106. yıl dönümünde, “Çerçeve Yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geliyor.

Teklifin bugün Genel Kurul’da görüşülmesi beklenirken, düzenlemenin yasalaşmasının ardından TBMM’nin tatile girmesi öngörülüyor.

Meclis’in 1 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğü çalışmaların ardından yasama yılının son gündem maddelerinden biri olacak teklif, içeriği ve Sevr Antlaşması’nın yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Sevr Antlaşması, 10 Ağustos 1920’de imzalanmış ve Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarına yönelik hükümler içermişti.

DERVİŞOĞLU’NDAN “10 AĞUSTOS” TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifin görüşme takvimine tepki gösterdi.

Teklifin, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirilmek istendiğini öne süren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı

-"Meclisi mutat mesaisi dışında zoraki çalıştırarak, malum yasayı Sevr'in yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirme ısrarınızın kaynağı nedir?

Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, 10 Ağustos 1920'de; Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ve Osmanlı hükûmeti arasında imzalandı.

Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili, Osmanlı İmparatorluğu aleyhine çok ağır maddeler içeren 433 maddelik antlaşma, imza altına alınmasına rağmen 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla da resmen ortadan kalktı.