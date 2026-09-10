AKP’li Esenler Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki 63 ada 7 parselde bulunan alanı açık ihale yoluyla özel bir kişiye sattı. Mahalle sakinleri, 65 yılı aşkın süredir kullandıkları yolun kapanmasıyla özellikle yaşlı, çocuk ve hastaların daha uzun ve yokuşlu güzergâhları kullanmak zorunda kalacağını söyledi. Mahalle sakini Reşat Gürbüz, yolun cami, okul ve pazar için kritik bir geçiş noktası olduğunu belirterek, “Yaşlılarımız 300 metre yokuş aşağı, yokuş yukarı gitmek zorunda kalacak” dedi.

AKP’Lİ SEÇMENDEN DE TEPKİ

Mahalle sakinlerinden Mahmut Babacan ise Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile görüşerek satışa itiraz ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Babacan, “Bu yol 65 yıldır vatandaşa kolaylık sağlıyor. Rant uğruna satılmamasını istedik. Belediye yol mu yapar, yol mu satar?” ifadelerini kullandı. Bir başka mahalle sakini ise AKP seçmeni olduğunu belirterek, “Bu başkanı biz seçtik. Ama şimdi bizim yolumuzu para karşılığında başkasına satmışlar” sözleriyle tepki gösterdi.

BELEDİYE: “YOL LEJANTINDA DEĞİL”

Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın haberine göre Esenler Belediyesi ise satış işlemini doğruladı. Belediyenin açıklamasında, 63 ada 7 parseldeki alanın imar planlarında yol olarak gösterilmediği, belediyeye ait konut planlı bir arsa olduğu belirtildi. Taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle satışa çıkarıldığı ve satışın gerçekleştirildiği ifade edildi. Belediye ayrıca satış nedeniyle ulaşım düzenine veya bölgedeki yaşam fonksiyonlarına olumsuz bir etki oluşmayacağını savundu. Mahalle sakinleri ise alanın tapu ve imar planlarındaki tanımından bağımsız olarak yıllardır geçiş yolu olarak kullanıldığını belirterek satışın iptal edilmesini istiyor.