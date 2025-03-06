Almanya’nın kuzeyindeki Nordsee’de, 22 yaşındaki bir anne, 'çok yaramaz' olduğu gerekçesiyle diye 10 aylık oğlunu, kargo ücreti karşılığı isteyene göndermek için"küçük ilanlara" ilan verdi. İlanda, çocuğu isteyenin 6 Euro 75 Cent tutacak kargo ücretini ödemesi de talep edildi.

İLANI GÖRENLER POLİSİ ARADI

Çocuğun bir de fotoğrafını yükleyen annenin ilanını görenler polisi aradı. Polis kısa sürede, ilanda açık adresi de bulunan annenin evine ulaştı.

ANNE BABASI "ŞAKA YAPTIK" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDU

Çocuğun 20 yaşındaki babası ve annesi ile birlikte evde olduğu, durumunun da iyi olduğu görüldü. Anne ve baba, "Şaka yaptıklarını" söylerken, durum Gençlik Dairesi’ne bildirildi. Ailenin davranışları yetkililer tarafından takip ediliyor.