İzmir Menderes Belediye Başkanvekili seçimini AKP adayı Asuman Şen’in kazanmasının ardından YENİ Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı.

'ETİMESGUT'UN KARŞILIĞI OLARAK MENDERES'İ VERDİLER'

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, seçim sonucunun ardından yaptığı açıklamada CHP yönetimini eleştirdi. Güç, “Etimesgut’un karşılığı olarak Menderes’i verdiler. Bunlar baştan anlaşmışlar. Butlan yönetimi AKP ile anlaşmıştır. Butlan yönetiminin tavrı netleşmiştir. Butlan yönetimi Cumhur İttifakı’nda olduğunu açıkça ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

AKP'NİN KUTLAMASINA CHP'Lİ İSİM GİTTİ

Tartışmaların ardından seçim sonrası AKP Menderes İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen kutlamadan dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Kutlamaya CHP’li Menderes Belediye Meclis Üyesi Harun Bila’nın da katıldığı görüldü. Bila’nın, başkanvekili seçilen AKP adayı Asuman Şen’i tebrik ettiği belirtildi. Bila’nın AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile de samimi görüntüler vermesi dikkat çekti.

'İKTİDARA YAKINLAŞMA HIRSINA SÜRÜKLEMEMİŞTİR...'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, butlan yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

4 Ağustos tarihinde partisinden istifa ettiğini açıklayan Başkan Çiçek, "Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir. Kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz. Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.