Nevşehir polisi, Sümer Mahallesi 8’inci yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu.
3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından durduruldu.
Alabed yakalanacağını anlayınca hemen namaz kılmaya başladı.
Polis, motosiklet sürücüsünün namazının bitmesini bekledi sonra da 23 bin 11 TL ceza kesti.
Aziz Nesin’in kaleme aldığı aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan filmde, madrabaz politikacı İbrahim bey, her sıkıştığı anda namaza duruyordu.