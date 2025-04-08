Yumurta fiyatlarının sürekli artması vatandaşı isyan ettirirken Ankara’daki İş Yurtları Kurumu Satış Mağazasında satılan ucuz yumurta, metrelerce kuyruğa neden oldu. 30’luk kolilerde küçük boy yumurta 130, büyük boy ise 150 liradan alıcı buldu. Ancak bu durum, hayat pahalılığının vatandaşı nasıl zorladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar Sıhhiye’deki kurum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

MAAŞ YETMİYOR

Uzayan kuyruk caddeyi aşıp, ara sokağa kadar uzandı. Vatandaşlar, sabah 09.00’dan itibaren mağaza önünde sıraya girdi. Çoğunluğu emeklilerden oluşan vatandaşlar ‘’Aldığımız maaş yetmiyor. Yumurta fiyatı marketlerde 30’lu kolilerde 200-225 lirayı aştı, torunlarımız için kuyruktayız’’ dediler. Yumurta fiyatlarındaki artışta, yem maliyetlerinin yükselmesi, enerji ve nakliye giderlerindeki artış gibi sebeplerin yanı sıra ABD ye ihracat da etkili oldu.