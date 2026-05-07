2026 yılında gerçekleştirilecek sıra dışı bir deney, yüksekliğin insan vücudunu nasıl "yeniden programladığını" kanıtlamaya hazırlanıyor. İtalyan Alpleri'nde bir ay geçirmek normalde ciddi bir bütçe gerektirir. Ancak MAHE projesi kapsamında seçilecek şanslı gönüllüler için durum tam tersi.

Stelvio Milli Parkı’ndaki 2300 metre yükseklikteki Nino Corsi sığınağında yerleşecek projede konaklama ve yemek tamamen ücretsiz olacak, üstüne 400 € (yaklaşık 21 bin TL) burs ödemesi yapılacak.

Bilim dünyası bugüne kadar hep Everest gibi aşırı yüksek noktaları inceledi. Oysa dünyada 200 milyondan fazla insan 2.000 metre civarında yaşıyor. Araştırmacılar şu sorunun peşinde: "Orta yükseklikte haftalarca kalmak kalbimizi, uykumuzu ve metabolizmamızı nasıl değiştirir?"

Kimler katılabilir?

Bilim insanları bu kez "süper sporcuları" değil, normal hayat süren kişileri arıyor:

Yaş: 18 - 40 arası sağlıklı yetişkinler.

Sigara içmeyen, yoğun alkol kullanmayan ve haftada 2 kereden fazla ağır antrenman yapmayan kişiler.

Son bir ay içinde 1500 metrenin üzerinde bulunmamış olmanız gerekiyor. Vücudun yüksekliğe karşı vereceği ilk tepkiler bilim için çok kritik.

Deney sadece dağda oturmaktan ibaret değil, üç aşamalı sıkı bir protokol uygulanacak:

720 metrede temel veriler toplanacak.

2300 metrede 4 haftalık kontrollü yaşam ve sürekli testler.

Deniz seviyesine dönüş sonrası vücuttaki değişimlerin incelenmesi.

2025 yılında yayınlanan bir rapor, Alpler'de yaşayanların dolaşım sistemi hastalıklarına daha az yakalandığını ve daha uzun yaşadığını ortaya koymuştu. Bu deney, dağ havasının bir "gençlik iksiri" olup olmadığını veya orta irtifanın fiziksel performansı nasıl kalıcı olarak iyileştirdiğini net bir şekilde kanıtlayabilir.