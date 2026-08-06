Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti lideri ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Özel ve Ağbaba “Zincirleme şekilde rüşvet almak” ile suçlandı. Başsavcılık, fezleke ve dokunulmazlık dosyalarını TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Dokunulmazlıklar, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonunda ele alınacak. Hazırlanacak rapor Genel Kurulda oylanacak ve dokunulmazlık kaldırılırsa yargılama başlayarak siyasette taşlar yerinden oynayacak. Komisyon ve Genel kurulda AKP-MHP oyları çoğunlukta bulunuyor.

1 MİLYON EURO

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Özgür Özel’in yerel seçimleri öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan menfaat temin ettiği öne sürülüyor. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba’ya teslim edilmek üzere sırt çantası ile Genel Merkeze 1 milyon Euro para götürdüğünü, çantayı tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini öne sürmüştü. Özkan Yalım da duvarın üzerine para bıraktığını iddia etmişti.

Ağbaba hakkındaki fezlekede ise Özel’in talimatıyla Gökhan Böcek’ten menfaat temin ettiği, Çankaya Belediyesi’ndeki bir ihaleden de maddi çıkar sağladığı öne sürülüyor.

BAKANLIĞA GİTTİ

İzmir çevresindeki bazı belediye başkan adaylarından da çıkar sağladığı iddia ediliyor. Başsavcılık Özel ve Ağbaba hakkındaki dokunulmazlık dosyası ve fezlekeleri TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Fezlekeye hukukçu itirazı: Rüşvet suçu oluşmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Özgür Özel hakkında hazırladığı “rüşvet” fezlekesini hukuki açıdan değerlendirdi. Özgenç, “Gerçek olup olmadığı bir yana, iddia konusu para transferleri bağlamında rüşvet suçu oluşmaz” dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi parti genel başkanlığının kişiye tek başına kamu görevlisi sıfatı kazandırmadığını belirten Özgenç, ancak milletvekillerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevlisi sayıldığını belirtti.

Bununla birlikte rüşvet suçunun oluşması için iddia edilen menfaatin milletvekilliği göreviyle illiyet bağı olması gerektiğini vurgulayan Özgenç, medyaya yansıyan bilgilerden böyle bir ilişkinin anlaşılamadığını ifade etti.

Veli Ağbaba’nın abisi de gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan biri, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın abisi Hür Ağbaba. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre gözaltına alınanların daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve İzmir’in CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturmasında Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz da tutuklanmıştı.