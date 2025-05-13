Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında 7 ila 8 derece arasında düşüş bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Sıcaklık düşüşüne, kuzeyden gelen daha serin hava kütlesi ve yağışlı sistemin etkisiyle rüzgarların yön değiştirmesi neden olacak.

Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun büyük bölümü (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.