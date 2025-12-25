Kışın evlerde enerji tüketimi zirveye ulaşırken, elektrik dağıtım şirketlerinden "fatura yönetimi" uyarıları peş peşe geliyor.

ABD'de yer alan Berkeley Elektrik Kooperatifi tarafından yayımlanan güncel veriler, tasarrufun anahtarının ışıkları kapatmaktan ziyade, termostat ayarlarındaki küçük dokunuşlarda saklı olduğunu gösteriyor.

Termostatta "sihirli rakam" 20 derece (68°F)

Berkeley Elektrik Kooperatifi sözcüsü Libby Roerig’e göre, kış aylarında ısıtma maliyetlerini belirleyen en kritik eşik 20 derece. Uzmanlar, bu derecenin üzerine çıkılan her bir birim için faturaya aylık yaklaşık 10 dolarlık ek yük bindiğini belirtiyor.

Evini 22 derecede tutan bir aile, 20 derecede tutan bir komşusuna göre ayda yaklaşık 40 dolar daha fazla ödüyor.

Isıyı yükseltmek yerine ev içinde mevsime uygun giyinmek (uzun kollu kıyafetler ve battaniyeler) faturaları düşürmenin en etkili yolu.

Roerig bu durumu, "Eğer kışın evde şortla dolaşıyorsanız, paradan tasarruf etme şansınızı kaçırıyorsunuz demektir" sözleriyle özetliyor.

Şirketler, kullanım takibi yapan ve filtre değişim hatırlatması sunan akıllı termostatların kullanımını öneriyor. Düzenli filtre değişimi, sistem verimliliğini artırarak gereksiz harcamaların önüne geçiyor.

Güneş paneli bulunan konutlar için kış ayları zorlu bir sınav niteliğinde. Isınma ihtiyacının en yoğun olduğu sabah 06:00 ile 09:00 saatleri arasında güneş ışığının olmaması, panellerin verimini düşürüyor.

Güneş paneli sahiplerinin kışın mağdur olmaması için batarya depolama sistemlerine yatırım yapmaları ve panel boyutlarını ev ihtiyaçlarına göre doğru belirlemeleri tavsiye ediliyor.