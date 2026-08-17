Mis gibi kokan ve pırıl pırıl yıkanmış kıyafetler ilk bakışta hijyenin simgesi gibi görünse de, ardındaki görünmeyen kirlilik korkutucu boyutlara ulaştı. Temizlik ürünleri üzerine yapılan son bilimsel çalışmalar; çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve leke çıkarıcıların içeriğindeki ağır kimyasalların uzun vadede vücutta birikerek sağlığı adeta içten içe kemirdiğini kanıtlıyor.

KANSER RİSKİNİ TETİKLİYOR

Market raflarındaki pek çok endüstriyel deterjan; surfaktanlar, sentetik kokular, amonyak, fosfat ve paraben gibi yüksek etkili aktif maddeler barındırıyor. Yıkama ve durulama süreçlerinden sonra bile kumaş dokusuna yapışıp kalan bu bileşenler, kıyafetleri giydiğiniz ilk andan itibaren doğrudan ciltle temas ediyor.

Uzmanlar, özellikle paraben ve fosfat türevlerinin deri tarafından kolayca emildiğini ve vücudun endokrin (hormon) sistemine sızdığını belirtiyor. Bu durum zamanla hormon dengesizliklerine, bağışıklık zayıflığına ve hücresel düzeyde hasara yol açarak kanser riskini tetikleyebiliyor.

EGZAMA VE ASTIMI ETKİLİYOR

Deterjan kalıntıları sadece anlık kızarıklık, kaşıntı ve kurulukla sınırlı kalmıyor. Cilt bariyerini zayıflatan bu zehirli bileşenler, hassas bünyelerde doğrudan egzama ve kronik dermatit gibi deri rahatsızlıklarını tetikliyor. Üstelik çamaşırların üzerinden buharlaşan veya giyme esnasında havaya karışan sentetik koku parçacıkları, akciğerlere çekilerek astım ve alerjik solunum yolu hastalıklarını şiddetlendiriyor.

UZMANLARDAN ETİKETİ OKUYUN ÇAĞRISI

Halk sağlığı uzmanları, çamaşır deterjanı alırken içerik etiketlerinin mutlaka detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Sağlığı korumak ve vücuttaki kimyasal yükü azaltmak için paraben, fosfat, klor ve yapay esans içeren ürünler yerine doğal içerikli temizleyiciler tercih edilmeli. Uzmanlar; temizlikte bitkisel özlerden, sirke ve karbonat gibi doğal alternatiflerden ya da esansiyel yağlarla desteklenmiş organik deterjanlardan faydalanılmasını öneriyor. Endüstriyel deterjan kullanılmaya devam ediliyorsa, kıyafetlerdeki kimyasal kalıntıyı en aza indirmek için çamaşır makinesinde mutlaka "ekstra durulama" programı aktif hale getirilmeli.