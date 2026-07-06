TBMM Başkanlığı’na sunulan ve en düşük emekli aylığı artışını da içeren torba yasa teklifinde, sürücü belgelerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yer aldı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce trafik yönetmeliğindeki bazı maddeleri iptal etmesinin ardından harekete geçen kanun yapıcılar, "aday sürücülük" uygulamasını doğrudan Karayolları Trafik Kanunu kapsamına alıyor.

HUKUKİ BOŞLUK KANUN TEKLİFİYLE KAPANACAK

Uygulamada olan ancak AYM'nin "vatandaşın hak ve hürriyetlerini kısıtlayan düzenlemeler yönetmelikle değil, ancak kanunla yapılabilir" gerekçesiyle iptal ettiği aday sürücülük sistemi, yasal bir zemine oturtuluyor. Yeni teklifle birlikte, ehliyet iptali ve ceza puanı gibi yaptırımların hukuki altyapısı kalıcı hale getiriliyor.

2 YYIL SÜREYLE ADAY SÜRÜCÜ SAYILACAKLAR

Hazırlanan yasa teklifinin detaylarına göre, trafikteki denetim mekanizması aynen korunuyor. İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazanan kişiler, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.

EHLİYETİN TAMAMEN İPTAL EDİLECEĞİ 4 KRİTİK DURUM

Teklifte, 2 yıllık aday sürücülük süreci boyunca hangi kural ihlallerinin belgenin tamamen iptaline neden olacağı net bir şekilde sıralandı. Buna göre aday sürücülerin;

Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalde bulunması,

75 ceza puanını aşması,

Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığının tespit edilmesi,

Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkının verilmesi, emniyet kemeri ve diğer koruyucu sistemlerin kullanımıyla ilgili zorunlulukları 3 kez ihlal etmesi durumunda sürücü belgeleri iptal edilecek.

EHLİYETİNİ YENİDEN ALMAN İSTEYENLER NE YAPMALI?

Aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden direksiyon başına geçebilmesi için süreç sıfırdan başlayacak. Sürücü belgesini tekrar almak isteyen vatandaşların şu kriterleri yerine getirmesi zorunlu kılınacak:

Yeniden bir sürücü kursuna kaydolarak teorik ve pratik eğitimleri tamamlamak, ardından yapılacak sınavlarda başarı göstererek motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almak,

Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek, sürücülük yapmaya engel bir durumunun olmadığını gösteren resmi belgeyi ibraz etmek,

Kanun kapsamında kesilen idari para cezalarının tamamını ödemiş olmak,

Varsa yasal bekleme veya geçici geri alma sürelerini tamamlamış olmak.

Yasa teklifine göre, söz konusu aday sürücü belgesi iptal işlemleri Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yetkilendirilen trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.