Türkiye genelinde 0-4 yaş arası ve daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, geçen yıl ortalama satış fiyatlarındaki artış yıllık enflasyonun sınırlı da olsa altında kaldı. Ancak büyükşehir statüsündeki illerde konut fiyatları enflasyonun üzerine çıkarak yatırımcı açısından farklı bir tablo ortaya koydu.

Endeksa verilerine göre, 0-4 yaş bandında ve daire nitelikli konutlar baz alındığında Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak gerçekleşti. Bu konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 30,74 olurken, aynı dönemde yıllık TÜFE yüzde 30,89 seviyesinde ölçüldü. Böylece ülke genelinde konut fiyatlarında sınırlı bir reel gerileme yaşandı.

Ancak büyükşehirler baz alındığında tablo değişti. Aralık 2025 itibarıyla büyükşehir statüsündeki 24 ilde konut fiyat artışları yıllık enflasyonun üzerine çıktı.

Bu illerde ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık artış oranları şu şekilde sıralandı:

Muğla 56.624 TL/m² (%46,60),

Ankara 44.156 TL/m² (%46,43),

Denizli 40.463 TL/m² (%42,33),

Diyarbakır 38.771 TL/m² (%40,11),

Trabzon 36.186 TL/m² (%39,31),

Kayseri 24.362 TL/m² (%39,14),

Erzurum 30.011 TL/m² (%38,65),

Manisa 37.543 TL/m² (%38,10).

Samsun 39.403 TL/m² (%37,92), İstanbul 66.100 TL/m² (%37,21), Antalya 49.401 TL/m² (%36,80), Adana 30.765 TL/m² (%36,47), Kocaeli 38.806 TL/m² (%35,58), Tekirdağ 34.700 TL/m² (%35,29), Van 32.488 TL/m² (%34,98), Mardin 23.379 TL/m² (%34,04).

Şanlıurfa 25.884 TL/m² (%33,40), Eskişehir 34.812 TL/m² (%33,30), İzmir 51.056 TL/m² (%31,77), Gaziantep 29.764 TL/m² (%31,67), Konya 30.415 TL/m² (%31,64), Balıkesir 47.105 TL/m² (%31,64), Bursa 36.493 TL/m² (%31,63) ve Ordu 38.483 TL/m² (%31,57).

BÜYÜKŞEHİRLER BAŞI ÇEKTİ

Büyükşehir belediyeleri arasında Muğla, Ankara, Denizli ve Diyarbakır’da yıllık artış oranları yüzde 40 barajının üzerine çıktı. Bu dört il, reel bazda en yüksek getiri sağlayan şehirler arasında yer aldı. İstanbul’da ise ortalama fiyat artışı yüzde 37 seviyesini aştı.

Konut sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, son yıllarda inşaat maliyetlerinde yaşanan artışların fiyatlara yansıdığına dikkat çekiyor. Kredili satışların tarihî düşük seviyelerde olduğu, her 100 konut satışının yaklaşık 85’inin peşin gerçekleştiği belirtiliyor. Kiralardaki artışla birlikte konut amortisman süresinin 15 yıllık tarihî ortalamanın altına gerileyerek yaklaşık 13,5 yıla düştüğü ifade edilirken, bu göstergelerin konut fiyatlarında bir balon riskine işaret etmediği vurgulanıyor.