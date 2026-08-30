Hindistan'ın güneyinde gerçekleşen ve dört ikizin yer aldığı düğün, sosyal medyada büyük yankı buldu. İki ikiz erkek kardeşin iki ikiz kız kardeşle evlendiği, törenin ise ikiz rahipler tarafından yönetildiği ve ikiz kilise görevlilerinin yardımcı olduğu görüntüler, internet hızla yayıldı.

Damatlardan biri olan Akhil Thomas, "Bir düğünde dört ikiz olması tesadüf değil" sözleriyle bu eşsiz anın arkasındaki kararlılığı vurguladı. Akhil'in ikiz kardeşi Nikhil Thomas, "İkizlerle evlenmeye kararlıydık. Ailemiz neredeyse üç yıl boyunca bize uygun gelinler aradı" diyerek sürecin zorluğunu anlattı.

32 yaşındaki ikiz erkek kardeşler, bölgede evlilik için nispeten geç bir yaş olarak kabul edilen bu dönemde, akrabalarından baskı gördüklerini belirtti. Akhil Thomas, "Otuzlu yaşlarımızda olduğumuz için akrabalarımız sürekli ikiz beklemememiz konusunda ısrar ettiler. Hatta ikiz olmayan başka kadınlarla evlenmezsek hiç evlenemeyebileceğimiz konusunda da bizi uyardılar" şeklinde konuştu.

40'A YAKIN İKİZ KARDEŞLE TANIŞTILAR

Aileler, oğulları için uygun gelinler bulmak amacıyla özellikle ikizlere hizmet veren bir evlilik ajansına başvurdu. Akhil Thomas, Magi ve Maria Mary ile tanışmadan önce son birkaç yılda 40'a yakın ikiz kız kardeş çiftle tanıştıklarını söyledi. Kaderin bir cilvesi olarak, 31 yaşındaki Magi ve Maria da ikizlerle evlenmeyi umuyorlardı.

Magi, "Çocukluğumuzda, eğer evlenirsek ikizlerle evlenmemiz gerektiğine karar vermiştik" derken, Maria da "Akhil ve Nikhil ile tanıştığımızda onları hemen sevdik. Onların hayat arkadaşımız olmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

İKİZ RAİPLER VE GÖREVİLİLER

BBC'de yer alan habere göre, kız kardeşler, düğün törenlerini ikizlerin yönetmesini istedi. Bu fikir, Magi ve Maria'nın geçen yıl bir kilise toplantısında ikiz kilise görevlileri Jeron ve Johan James'i görmelerinin ardından ortaya çıktı. Evlilik ayarlandıktan sonra, kardeşlerle iletişime geçip onları törene katılmaya davet ettiler.

Akhil'nin annesi, birkaç ay önce bir kilise dua toplantısında ikiz rahipler Antho ve Ajo Perumkattil ile tanışmıştı. Bir sonraki adım onlarla iletişime geçip düğünü kıymaları konusunda görüşmek oldu. Akhil, "Rahiplerle iletişime geçip detayları anlattığımda çok heyecanlandılar" dedi.

Düğün fotoğrafları internette yayılmaya başladığından beri ikiz rahipler ilgi odağı olmanın tadını çıkarıyor. Ajo, "Bizim için gerçekten unutulmaz bir düğün oldu" derken, fotoğrafların yayılmasından bu yana iki ailenin daha ikiz oğulları ve kızlarının düğünlerini kıymaları için kardeşlerle iletişime geçtiğini ekledi.

Nikhil Thomas, "Bizimki aşk evliliği değil, anne babalarımız tarafından ayarlanmış bir evlilik" ifadeleri kullanarak geleneksel Hint görücü usulü evlilik modeline atıfta bulundu. Törenin fotoğrafları yayılınca çiftler bolca tebrik mesajı aldı. Maria, "Düğün fotoğraflarımızın bu kadar popüler olmasını hiç beklemiyordum. Bunu şöhret ya da beğeni almak için yapmadık. Bu bizim hayalimizdeki evlilikti ve tesadüfen viral oldu" şeklinde konuştu.